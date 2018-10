sortie de 10 promotions de lieutenants et d’agents de police : L’importance de la formation

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri, a présidé, jeudi dernier, à l’Ecole d’application de la Sûreté nationale Abdelmadjid-Bouzbid de Soumaâ à Blida, une cérémonie de sortie de 10 promotions de lieutenants et d’agents de la police. Dans son allocution d’ouverture de la cérémonie, le directeur de l’Ecole, le commissaire principal, Mezlioui Djamel, a indiqué que «toutes les promotions sortantes des différentes écoles de la police, à l’échelle nationale, ont bénéficié d’une formation théorique et appliquée qui les habilite à accomplir leur devoir avec tout le professionnalisme requis». Il a, aussi, souligné l’importance du soutien assuré au volet formation du corps de la police nationale, afin de pouvoir investir, a-t-il dit, dans le développement des compétences et attitudes de sa ressource humaine, de manière à garantir son rendement professionnel, tout en renforçant le travail de proximité et la coopération avec les autres corps sécuritaires, dans l’objectif d’une meilleure lutte contre la criminalité. «Ce niveau supérieur atteint aujourd’hui par le corps de police a été possible grâce à l’intérêt particulier accordé, à ce corps, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui n’a pas ménagé d’efforts pour promouvoir cette institution au rang des polices développées, de par le monde», a encore ajoute le directeur de l’Ecole d’application de Soumaâ. Il a, en outre, appelé les nouveaux diplômés à accomplir leur devoir avec professionnalisme, «dans le respect de la déontologie professionnelle, des droits humains, et de la justice, tout en faisant prévaloir l’action préventive sur l’action dissuasive». Les promotions sortantes relevant de différentes écoles, englobent 633 lieutenants de police (dont 195 éléments féminins) et 2.599 agents de police, soit un total de 3.232 nouveaux diplômés, issus d’une dizaine d’écoles de la police nationale.

Ces promotions ont été baptisées du nom du martyr du devoir national, le commissaire divisionnaire Mahmoudi Ahcène, né le 11 février 1942 à Collo (Skikda). Il fut militant du Front de libération nationale de 1960 à 1962, avant d’intégrer les rangs de la police nationale en avril 1963. Il exerça dans de nombreuses wilayas du pays, son dernier poste fut Blida, au mois d’août 1994. Il fut lâchement assassiné dans une attaque terroriste à la Casbah d’Alger, le 16 novembre 1994.