Destruction de quatre bombes à SKIKDA



Un détachement de l'ANP a détruit à Collo, le 24 octobre, quatre bombes de confection artisanale. Par ailleurs, d’autres détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), et El Oued (4e RM), deux contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, 1,8 tonne de denrées alimentaires, 17 quintaux de tabac et divers outils d'orpaillage, tandis que 13 immigrants clandestins ont été arrêtés à Tlemcen et Mila.



Saisie d’un pistolet-mitrailleur à Tamanrasset



Un détachement de l’ANP a saisi jeudi dernier à Tamanrasset un pistolet-mitrailleur kalachnikov et 2 chargeurs, alors qu’un autre détachement a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt /2e RM». Par ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi à In Guezzam/6e RM, 6 véhicules tout-terrain, 6 détecteurs de métaux, 6 marteaux-piqueurs, 7 motocyclettes, 2 groupes électrogènes, une paire de jumelles, 750 g de dynamite et 51 tonnes de denrées alimentaires. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, ont saisi 45 kilos de kif traité et 33.200 DA à Constantine/5e RM et ont déjoué des tentatives de contrebande de 8.316 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa, El-Taref/5e RM.

De même, 92 immigrants clandestins ont été interceptés à In Guezzam/6e RM, El-Ghazaouet, Mostaganem et Ain Témouchent/2e RM.