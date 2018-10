Objectifs du développement durable : Les médias, appelés à promouvoir le concept

« L’Algérie présentera en juillet 2019, son rapport national volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD)», a déclaré jeudi, le sous-directeur des programmes et institutions internationales spécialisées, au ministère des Affaires étrangères, M. Boumediene Mahi.

S’exprimant lors d’un atelier de sensibilisation au profit des médias sur les ODD organisé par le ministère des Affaires étrangères avec l’appui du système des Nations Unies et avec la collaboration du ministère de la Communication, M. Mahi a fait savoir que cette présentation sera faite par un haut responsable de l’Etat à la session de 2019 de l’ECOSOC.

«C’est un rapport qui reflétera le niveau de réalisation des ODD en Algérie ainsi que les moyens qui ont été mis en place et les aspects organisationnels pour atteindre ces Objectifs du développement durable», a-t-il précisé, ajoutant que «l’Algérie est en train de s’organiser pour optimiser le processus de mise en œuvre des ODD en vue de les atteindre, conformément à l’agenda de développement qui s’inscrit à long terme, jusqu’à l’horizon 2030».

L’intervenant a, dans ce sillage, rappelé les missions assignées au Comité interministériel de coordination et de suivi de la mise en œuvre des ODD qui est coordonné et présidé par le ministère des Affaires étrangères. «Ce Comité formé des représentants de tous les secteurs sans exception, en plus des représentants de l’APN et le Cna du CNES, a pour mission d’évaluer et de planifier dans un cadre organisé la mise en œuvre au niveau de chaque ministère des stratégies relatives aux six thématiques des Objectifs du développement durable», a-t-il expliqué, avant de poursuivre : « Nous avons élargi ce Comité aux institutions qui peuvent apporter une contribution dans le processus de mise en œuvre des Objectifs du développement durable, à l’instar des institutions de production d’indicateurs, des représentants de l’Office nationale des statistiques, ainsi que des chercheurs spécialisés des différents domaines».

Selon le représentant du ministère des Affaires étrangères, la mise en œuvre des ODD nécessite l’implication de tout le monde, et les médias ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation des différents acteurs, notamment le simple citoyen. «Il faut sensibiliser davantage le citoyen sur le concept du développement durable à travers des exemples concrets ayant trait aux différents objectifs pour booster la mise en œuvre des ODD», a-t-il insisté.



Les ODD que l’Algérie s’attelle à atteindre visent à créer un monde plus équitable et plus durable



Pour M. Mahi, cet atelier organisé par le ministère des Affaires étrangères avec l’accompagnement du système des Nations Unies «qui nous offrent le soutien et l’appui financier ainsi que l’expertise, au profit des journalistes de différents supports médiatiques, vise à renforcer leur compréhension des ODD et faire des médias un véritable vecteur de ces objectifs».

Présent lui aussi à cette rencontre, le Coordinateur résident du système des Nations Unies pour l’Algérie, M. Eric Overvest, a tenu à remercier le Comité interministériel de coordination et de suivi des ODD pour leur engagement à renforcer la sensibilisation autour de ces «ambitieux objectifs», a-t-il dit. «Le programme 2030 pour le développement durable qui inclut 17 objectifs est dorénavant notre feuille de route collective pour promouvoir plus de durabilité, de justice et d’équité dans la conception et le mise en œuvre des politiques de développement», a expliqué M. Overvest.

C’est dans cet esprit, dira le responsable, que «nous avons conçu ce projet de coopération, qui s’étale sur une année et propose une approche coordonnée et multisectorielle impliquant, dans l’ensemble, le système des Nations Unies, les acteurs gouvernementaux, les médias, la société civile et même le secteur privé, à l’effet de sensibiliser sur les ODD et faciliter leur mise en œuvre», a-t-il expliqué. Et d’ajouter que cet atelier de sensibilisation des médias constitue une première étape vers une meilleure sensibilisation autour des ODD.

M. Eric Overvest a réitéré, à la fin de son intervention, l’engagement et la disponibilité du système des Nations Unies à apporter son appui technique au gouvernement pour une meilleure intégration des ODD dans les politiques nationales du pays.

Il est utile de savoir que les Objectifs du développement durable ont été adoptés par les 193 Etats membres de l’organisation des Nations Unies en 2015, dans le but de transformer, à l’horizon 2030, les vies tout en préservant la planète. Ils sont au nombre de 17, avec 169 cibles et 232 indicateurs. Les ODD que l’Algérie s’attelle à atteindre visent à créer un monde plus équitable et plus durable.

Notons que cet atelier, qui a été mis à profit pour renforcer les connaissances des journalistes en matière des ODD, sera suivi d’un atelier de sensibilisation au profit de la société civile qui se tiendra en novembre prochain.

Kamélia Hadjib