Lutte contre les inondations : Une digue pour Laghouat

Le ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib, a annoncé, jeudi à Laghouat, le lancement prochain des travaux de réalisation d’un tronçon de 800 mètres linéaires de digue pour la protection de la ville de Laghouat des inondations. «Les travaux de réalisation d’un tronçon de 800 m de digue pour la protection de la ville de Laghouat des inondations seront lancés prochainement et seront suivis de la tranche restante longue d’un kilomètre», a affirmé le ministre lors de l’inspection de la zone dite «Khat El-Oued» sur les berges de Oued-M'zi, dans sa partie jouxtant le tissu urbain de la ville de Laghouat sur un linéaire global de 2,2 km. Un tronçon de 500 m a été jusqu’ici achevé pour permettre, après réception des dernières tranches, à la ville de Laghouat d’être à l’abri des inondations. Selon M. Necib, la finalisation des travaux de la digue de protection donnera lieu, par la suite, à l’aménagement des berges de l’Oued avec des espaces verts et leur conversion en lieux de détente, apportant ainsi une valeur ajoutée à l'aménagement urbain à la satisfaction des familles et citoyens. Pour ce faire, une étude technique vient d’être élaborée et l’enveloppe nécessaire a été dégagée, a soutenu le ministre, ajoutant que près de 60% des inondations des villes sont provoquées par les oueds, en se référant à une étude technique peaufinée par un panel d’experts. M. Necib a indiqué, en outre, que «la nouvelle stratégie du gouvernement, liée à la lutte contre les inondations des oueds, est en cours d’exécution avec le concours du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et repose, dans sa première phase, sur le nettoyage des lits d’oueds», devenant souvent des dépôtoirs d’ordures et des sites de réalisation de constructions anarchiques. Le nettoiement des oueds constitue une priorité pour les pouvoirs publics en vue de fluidifier les cours, en attendant le déblocage des enveloppes pour la réalisation de l’aménagement final, a-t-il ajouté. Mettant à profit la célébration de la journée nationale de l’Arbre, le ministre des Ressources en eau a donné le coup d’envoi d’une opération de mise en terre de 400 arbustes à proximité de la gare routière de Laghouat.