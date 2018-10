« Prix du président de la République pour la Ville Verte » : Sétif décroche le 1er prix et Adrar le prix du jury

La ville de Sétif a été élue, jeudi soir, Ville verte, et distinguée, par là, par le «Prix du Président de la République», M. Abdelaziz Bouteflika, récompensant les villes ayant consacré le plus de moyens pour la mise en valeur de l’environnement par le biais de l’aménagement d’espaces verts au profit des citoyens. Pour leur part, les villes de Tlemcen et de Médéa ont eu respectivement les deuxième et troisième prix.

Ces prix ont été décernés lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la journée nationale de l’Arbre et à la veille de la célébration de la journée internationale des Villes. Une cérémonie qui s’est déroulée au Centre international des conférences, Abdellatif-Rahal et qui a vu la présence de plusieurs ministres et nombre de responsables dont le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, et la ministre chargée du secteur de l’Environnement, Fatima-Zohra Zerouati.

Dans son discours inaugural, celle-ci a souligné l’attachement de l’Algérie à la protection de l’environnement, non seulement pour son apport bénéfique au vécu des citoyens, mais également pour se mettre en conformité avec ses engagements vis-à-vis de plusieurs organisations internationales et son adhésion aux conventions y afférentes.

A cet effet, la ministre a indiqué que « l'Algérie veille à mettre en œuvre un programme intégré de protection et de promotion de l'environnement, à travers la mise en place d'un partenariat international fructueux afin de l'accompagner sur la voie du développement durable».

Mme Zerouati a mis en exergue « l’importance de l’institution du Prix du Président de la République de la ville verte, qui contribuera à l’éveil d’une conscience aux questions liées à la protection et au respect de l’environnement». Le «Prix du Président de la République de la ville verte» contribuera à sensibiliser le citoyen à l'environnement et le motivera à préserver les espaces verts en collaboration avec les assemblées populaires communales», a-t-elle souligné.

A cette occasion, Mme Zerouati a invité la société civile à s’impliquer d’une manière effective dans le développement et la sensibilisation sur les questions liées à l’environnement et sur l’importance de préserver les espaces verts.

La ministre a estimé que l’Algérie a tous les atouts pour concrétiser la stratégie du gouvernement à l’horizon 2035. «Les associations activant dans ce domaine, les citoyens et les responsables locaux doivent multiplier leurs efforts pour la préservation de l’environnement menacé par le facteur humain et les changements climatiques», a-t-elle estimé, ajoutant que les espaces verts sont passés de 1m2 par habitant en 2014 à 4,5m2 en 2017. «La multiplication des espaces verts est le résultat des efforts consentis par plusieurs secteurs impliqués dans les questions environnementales, notamment les collectives locales», a-t-elle ajouté. Elle a plaidé pour l’application de toutes les mesures visant à prévenir et à combattre toutes les formes de dégradation de l’environnement.

La cérémonie a été également l’occasion d’honorer des scientifiques et spécialistes dans le domaine de l'environnement et du développement durable, à l’image du chercheur Mahi Thabet, qui a beaucoup œuvré dans le domaine des changements climatiques, et Chekirad Fatiha, du Centre de développement des énergies renouvelables, spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie domestique, ainsi qu’Oussama Touaba du centre de développement des énergies renouvelables d’Adrar, qui a reçu de nombreux prix pour son invention, concernant la conception réussie d'une voiture roulant à l’énergie solaire.

Pour sa part, le prix de la citoyenneté de la ville verte a été remis à l’association «Amidol», de la wilaya de Ghardaïa, pour son opération de préservation réussie de «Ksar Tafilat», alors que le prix du jury a été décerné à la ville d’Adrar. Les membres du jury, présidé par Mme Nadia Nechouf et composé de 15 membres représentant 9 départements ministériels et la société civile, ont également été honorés.

A la fin de cette rencontre, une convention a été signée entre les ministères de l’Environnement et des Energies renouvelables, d’un côté, et celui de la Poste et des Technologies de l’information et de la Communication de l’autre, pour l’émission d’un timbre sur la ville verte.

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été également honoré à l’occasion pour les efforts qu’il déploie dans le but de promouvoir l’Algérie à travers toutes les facettes de son développement.

Il est à noter que le jury de ce prix a reçu 128 dossiers de 35 wilayas participantes. Après un examen minutieux des candidatures, celui-ci a ensuite sélectionné 11 villes relevant de 9 wilayas.

Salima Ettouahria