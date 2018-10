Foire des produits algériens à Nouakchott : Grande affluence

La foire des produits algériens, organisée à Nouakchott (Mauritanie), connaît un véritable succès et une grande affluence, ce qui incite

les deux pays à déployer davantage d'efforts en matière d'échanges commerciaux bilatéraux, a affirmé le ministre du Commerce,

Saïd Djellab, lors de sa visite aux stands de la foire.

«Cette manifestation a permis aux opérateurs économiques de déterminer, en deux jours, les besoins du marché mauritanien et de mieux définir les créneaux rapporteurs», a indiqué, mercredi, le ministre, en visitant les stands de cette foire où il s'est enquis de la progression des concertations entre les opérateurs des deux pays. Accompagné de l'ambassadeur algérien à Nouakchott, le ministre a assisté aux rencontres bilatérales regroupant des hommes d'affaires des deux pays, marquées par la présence de plus de 20 opérateurs mauritaniens représentant des compagnies mauritaniennes et africaines. À ce propos, M. Djellab a insisté sur l'impératif d'accorder l'appui nécessaire aux opérateurs algériens dans les différents domaines, notamment celui du transport en vue de faciliter leur accès au marché mauritanien ainsi qu'au marché africain. Aussi, il a appelé les opérateurs algériens intéressés par le marché mauritanien à former les jeunes mauritaniens et à lancer progressivement des investissements dans ce pays. Par ailleurs, M. Djellab a instruit les responsables de son secteur d'inviter des opérateurs économiques mauritaniens à venir en Algérie en vue de leur présenter le produit local et les informer des opportunités de partenariat et de formation. Le premier responsable du secteur a appelé, dans ce sens, à assurer les services après-vente et de maintenance, outre la délivrance du certificat de garantie au client mauritanien. Il a évoqué, également, les domaines de transport ferroviaire et maritime ainsi que les produits laitiers et les industries agroalimentaire et chimique. Le ministre a présenté, par ailleurs, ses remerciements au peuple mauritanien pour le chaleureux accueil, affirmant que l'Algérie soutiendra les opérateurs mauritaniens et algériens désireux de lancer des investissements dans d'autres pays africains. Pour rappel, l'Algérie est le deuxième fournisseur de la Mauritanie au niveau africain depuis 2017.



Saisir les opportunités offertes dans la zone franche Nouadhibou



Le ministre a affirmé à Nouadhibou (zone franche) que les opérateurs algériens aspiraient à saisir les opportunités d'investissement offertes dans cette zone dans les différents secteurs, à même de contribuer au renforcement et à la consolidation des relations économiques entre les deux pays. «L'ouverture du poste frontalier terrestre Mustapha Ben Boulaid à Tindouf et les grandes opportunités d'investissement dont dispose la zone franche Nouadhibou devront permettre aux opérateurs algériens d'accéder à de nouveaux marchés en Afrique de l'Ouest», a indiqué le ministre lors d'une rencontre-débat organisée en marge de la journée d'information organisée au profit des opérateurs algériens sur la zone franche Nouadhibou. M. Djellab a également affirmé que «la participation record des groupes et entreprises algériens de différents secteurs d'activités à la Foire des produits algériens organisée à Nouakchott dénote leur volonté et leur forte aspiration à accéder à de nouveaux marchés de consommation en Afrique de l'Ouest». À ce propos, M. Djellab a affirmé que «la participation considérable des opérateurs algériens à la Foire et leur déplacement dans la zone franche de Nouadhibou dénote leur volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale qui se conforment avec les orientations des dirigeants des deux pays concernant la nécessité de renforcer la coopération économique bilatérale et d'accéder ensemble aux marchés d'Afrique de l'Ouest». «Il existe plusieurs opportunités d'investissement à exploiter dans la zone franche de Nouadhibou qui suscite l'intérêt des opérateurs algériens», a affirmé le ministre. La principale exigence de compétitivité consiste en la mise en place d'un réseau de transport à la hauteur des investissements envisagés, a-t-il poursuivi, précisant que le taux d'intégration économique en Afrique ne dépassait pas actuellement 11 à 12%, un taux appelé à augmenter à la faveur des investissements communs. Pour sa part, le président de la haute autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ould Daf a mis en avant les opportunités offertes dans ladite région qui pourrait constituer un modèle de coopération intégrée entre les deux parties. Lors de cette journée d'information, M. Ould Daf est revenu sur le développement que connaît Nouadhibou depuis sa création il y a cinq ans, soulignant l'augmentation du volume de frêt et de traitement des conteneurs d'année en année (40.000 conteneurs en 2017). M. Ould Daf a énuméré les potentialités de coopération algéro-mauritaniennes, notamment dans les domaines du textile, de la métallurgie et de l'énergie. Un nouveau port devrait être construit au niveau de la zone franche en 2019, avec un quai de 900m de long sur 18m de fond, alors que la largeur du canal menant au quai sera de 16m et une profondeur adéquate permettant aux navires un accès facile. Les projets à caractère prioritaire dans la région de Nouadhibou ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, tandis que les autres projets secondaires évalués par l'Autorité de Nouadhibou conformément à la loi régissant les activités de la zone franche, sont soumis à des taxes douanières minimes estimés à 2% du chiffre d'affaire du projet. Pour rappel, le ministre du Commerce, Said Djellab, a été reçu jeudi matin par le président de l'Autorité de la zone franche de Nouadhibou Mohamed Ould Daf, avec lequel il a examiné les opportunités offertes par la zone aux opérateurs algériens. Accompagné d'une délégation d'opérateurs économiques algériens,

M. Djellab a effectué une visite à la zone franche afin d'examiner les opportunités d'investissement et de coopération. La délégation devra également visiter différents centres urbains et différentes structures industrielles se trouvant dans ladite zone.



Développer les relations économiques



Le ministre a été reçu auparavant par le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine, avec lequel il a examiné les voies et moyens de coopération et de développement des relations économiques entre les deux pays frères, notamment dans le domaine commercial. Les deux parties ont évoqué les différents aspects relatifs au soutien de l'intégration économique entre les deux pays. Le Premier ministre a mis en exergue l'importance de l'ouverture du poste frontalier terrestre Mustapha Ben Boulaid à Tindouf de par sa contribution à l'élargissement du volume des échanges commerciaux. Les deux parties ont évoqué les manifestations de la Foire et les accords conclus de manière à renforcer la coopération bilatérale et la hisser au niveau des relations politique entre l'Algérie et la Mauritanie. M. Djellab a salué l'intérêt accordé par les opérateurs économiques mauritaniens pour la coopération et le partenariat avec leurs homologues algériens.



14 accords signés



Un total de 14 accords ont été signés, au cours de cette foire ; d'autres dans plusieurs domaines d'activité sont également attendus. Le directeur général de l'entreprise Iris, spécialisée dans la fabrication électronique, électroménager et téléphonie a signé avec le partenaire mauritanien Decovax un accord de coopération pour commercialiser ses produits à partir de la capitale mauritanienne Nouakchott.

Un autre accord sur la distribution des produits médicaux algériens a été signé entre la société Inotis et son homologue mauritanienne.

Neuf accords de coopération avaient été signés, mardi à Nouakchott dans les domaines des transports, de l'industrie, de la santé, de la mécanique, des produits cosmétiques, de l'industrie alimentaire, de l'hygiène et sécurité et autres domaines liés à la commercialisation, à l'environnement, à la métallurgie, à l'industrie automobile et aux communications.

Le président directeur général (PDG) du groupe Faderco, spécialisé dans l’industrie de l’hygiène corporelle, M. Amor Habes, a signé 3 accords de partenariat qui favoriseront la commercialisation des produits du groupe vers trois pays africains, à savoir la Mauritanie, le Sénégal et le Mali.

Les accords ont été paraphés avec les responsables des entreprises partenaires, solidement implantés dans leurs pays respectifs à savoir le cabinet d’investissement «Afrique Emergence» du Sénégal, et Maseda Industries, spécialisé dans la production et l'exploitation de coton au Mali et «El Oualati li Et-Toumour» qui bénéficie d’un des plus importants réseaux de distribution de produits de grande consommation en Mauritanie. «Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape dans la concrétisation de notre stratégie continentale (...) Nous sommes confiants quant à notre expertise et surtout en la qualité de nos produits pour être compétitifs sur ces nouveaux marchés que nous sommes en train de conquérir», a souligné, M. Amor, a l’issue de la cérémonie de signature . «L’Afrique de l’Ouest représente un marché de près de 500 millions de consommateurs, et nous avons fait le choix de nous associer avec des partenaires solides et qui pourront nous aider à exporter non seulement nos produits, mais aussi notre savoir-faire.», a-t-il ajouté. Ainsi, le Groupe Faderco ambitionne d’exploiter pleinement les moyens mis à disposition des opérateurs économiques par les autorités algériennes, et aspire à s'associer avec l’entreprise publique de transport de marchandises Logitrans qui a su relever le défi d’acheminer par route depuis Alger les produits algériens pour l’Exposition de Nouakchott. Déjà présent dans 6 pays en Afrique (Tunisie, Maroc, Mauritanie, Mali, Libye et Côte d’Ivoire) le Groupe Faderco se positionne avec ces nouveaux accords comme l’une des entreprises algériennes les plus tournées vers l’Afrique, ce qui renforce sa contribution à la diversification des exportations, créatrice de richesse, de valeur ajoutée et d’emplois en Algérie.

Foire internationale d’Andorre

Un stand met en valeur les richesses de l’Algérie

Un stand aux couleurs algériennes met en valeur les richesses de l'Algérie à la 40e Foire internationale de la principauté d'Andore qui a ouvert ses portes hier. Accompagnée par de nombreux compatriotes et avec le soutien du consulat d’Algérie à Toulouse et auprès de la principauté d’Andorre, l’Association des Algériens résidant à Andorre (ASCRA) s’est mobilisée pour présenter un large éventail des richesses de l'Algérie, a appris l'APS auprès du consulat.

Les animateurs du stand Algérie exposent tout ce qui a trait à l'histoire de l'Algérie, au tourisme, à l'artisanat, à la mode, avec des œuvres d'art plastique, de photographie, des livres d’art et de la gastronomie. Selon la même source, un nombreux public «se presse pour admirer la richesse et la diversité de ce patrimoine».

La Foire d’Andorre présentera au grand public les dernières nouveautés et tendances dans le domaine des loisirs, du sport et des activités complémentaires. Autour du chapiteau principal, situé à côté du parc central, en plein centre commerçant de la capitale, les visiteurs pourront profiter de la Foire des associations et du marché artisanal, là où le stand Algérie est érigé. Andorre est une petite principauté indépendante située entre la France et l'Espagne, dans les Pyrénées, rappelle-t-on.