Informel : La Casnos sert de rempart

Le poids de l’informel continue à peser sur l’économie nationale. Les chiffres donnent le tournis : 2700 milliards. Devant l’ampleur que prend ce phénomène, la Casnos s’implique énergiquement pour y lutter à travers un projet, mené depuis un an, avec le ministère du Commerce auquel d’importantes propositions ont été soumises. A travers sa contribution, ladite Caisse montre que la sécurité sociale est un des outils incontournables de la formalisation de l’informel. Sur ce projet, le premier responsable de la Casnos, Youcef-Acheuk Chawki, se réjouit du bon déroulement du processus qui a nécessité du temps, soulignant que la Caisse qu’il dirige est en train de formaliser avec la Chambre de l’artisanat au niveau du ministère. Les résultats détaillés de ce travail seront prochainement communiqués.

En donnant le bon exemple, la Casnos montre que la lutte contre ce genre de phénomènes nécessite impérativement un travail multisectoriel qui garantira de meilleurs résultats. En effet, d’autres enquêtes ont été menées dont la plus édifiante est celle du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement en collaboration avec le ministère du Commerce.

A travers cette démarche, il est notamment question de traiter le problème de l’économie informelle à sa racine, à savoir dans toutes ses dimensions : «finance, production et commerce informel. L’économie informelle en Algérie représenterait 45% du Produit national brut (PNB) et emploie plus de 4 millions de personnes, constituant un obstacle majeur pour la promotion de la production nationale dans le processus de la diversification économique amorcé par le gouvernement.

Pour venir à bout de ce phénomène, le gouvernement ne veut rien laisser au hasard, d’où l’annonce du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, liée au recours à la finance islamique et la mise sur le marché financier de «produits bancaires hallal» qui permettra la bancarisation d’une bonne partie de l’argent qui circule dans les circuits informels. Les experts préconisent des réformes structurelles. Certains, qualifiant cette économie «souterraine» de «mal nécessaire», estiment qu’au lieu de chercher à éradiquer le marché de l’informel, il est temps de chercher à le contrôler. L’enjeu est de taille : mettre l’accent sur la croissance économique et la modernisation de l’économie, plutôt qu’à chercher à aider un secteur qui serait en voie de disparition.

Faut-il promouvoir la formalisation du secteur informel afin d’améliorer la productivité, sachant que cette formalisation ne peut être qu’une œuvre de longue haleine ? Ce qui est sûr, c’est que la première étape de la conception d’interventions efficaces pour faciliter la transition vers l’économie formelle consiste à prendre notamment conscience du caractère hétérogène de l’économie informelle.

Fouad Irnatene