Métiers industriels de pointe : Lancement d’un programme de formation

Créée conjointement entre General Electric et Sonelgaz pour fabriquer des turbines à gaz et à vapeur à destination du secteur de l’énergie, GE Algeria Turbines annonce le lancement d’un programme de formation destiné à la spécialisation de jeunes talents aux métiers industriels de pointe. Selon un communiqué de presse de GEAT, la formation en question entre dans le cadre du partenariat signé entre cette dernière et le Centre Technique Métal Construction (CTMC) et à en croire le PDG de GE Afrique du Nord, le développement des talents algériens représente un enjeu de taille pour GEAT. «C’est ce qui déterminera le succès de ce co-investissement. Ce programme de formation permettra à ces employés de rejoindre les lignes de production», explique à ce propos Toufik Fredj, également président du Conseil d’administration, affirmant qu’à l’issue de ce cursus, les concernés seront les premiers employés en Afrique à produire des modules pour les turbines GE 9F04. «Avec notre partenaire Sonelgaz, nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à l’essor de cette expertise en Algérie, dans un domaine aussi pointu que l’industrie énergétique», a-t-il aouté. Il faut souligner que cette formation des employés se fera en trois étapes, explique GE Algérie. «La première est de consolider les compétences techniques fondamentales en partenariat avec les centres de formation algériens spécialisés, publics et privés, ainsi qu’aux centres de recherche (soudure, mécanique, électrotechnique) pour la formation et la certification de ces employés. Une fois les bases maîtrisées, la seconde étape sera d’acquérir les techniques et les savoir-faire métier avec les experts de General Electric, au sein du Complexe Industriel de GEAT, voire à l’étranger au sein des unités du groupe GE. Quant à la dernière étape, celle-ci consistera à consolider les savoir-faire et à gagner en expertise et en autonomie par une mise en application au sein de l’usine GEAT sous supervision des experts GE», explique la même source qui révèle que l’objectif de GEAT de recruter 100 employés d’ici la fin de l’année 2018 est presque atteint dans la mesure où 90 recrues ont déjà rejoint l’usine. D’un montant d’investissement de plus de 200 millions de dollars, GEAT s’engage à être un centre «d’excellence» pour le secteur de l’énergie et a pour ambition le «développement» d’un vivier d’experts algériens spécialisés pouvant occuper des emplois «hautement qualifiés» et stimuler du coup «davantage» l’écosystème énergétique national aux fins de «soutenir» la croissance de l’économie. Il est à noter qu’une trentaine d’employés de GEAT ont déjà débuté la formation dans le domaine de la soudure et de la tuyauterie industrielles au profit du secteur de l’énergie et ce, en partenariat avec le Centre Technique Métal Construction (CTMC). Avec un investissement de 500.000 dollars, cette formation de six mois a pour vocation de certifier les spécialistes en soudure et en tuyauterie de l’usine GEAT, basée à Batna, afin qu’ils puissent acquérir le niveau d’autonomie et de compétence nécessaire à la fabrication des modules pour les turbines fabriquées.

S. A. M.