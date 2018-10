Exportation des fruits et légumes : Le CAFLEX fait appel à la Bourse

La politique d’encouragement des exportations ne se limite pas à la logistique, mais doit impérativement prévoir un accompagnement des opérateurs, au plan de la facilitation des procédures, mais aussi de la disponibilité du financement et de l’information, un élément vital, dans le sens où il permet à l’exportateur une meilleure connaissance des marchés.



Dans ce contexte, la Bourse d'Alger a reçu, mardi dernier, les représentants du Cluster algérien des fruits et légumes à l'Export (CAFLEX). La rencontre a permis aux deux parties de discuter des possibilités de financement des opérations d’exportations et des avantages qu'offre le marché boursier algérien. Créé tout récemment, ce Club export est appelé, à ce titre, à constituer un interlocuteur pour la filière, mais aussi, force de proposition et d’action pour les opérateurs qui souhaitent s’engager dans le segment de l’exportation. L’initiative du CAFLEX s’inscrit ainsi en droite ligne avec les orientations du ministre du Commerce qui a appelé à une meilleure organisation des professionnels de la filière des fruits et légumes. En fait, la problématique à ce niveau réside dans le manque d’organisation d’où l’impact sur le chiffre d’affaires généré des exportations.

Aussi, l’absence d’une visibilité sur les capacités d’exportation et la méconnaissance des normes internationales en vigueur font aujourd’hui que ces exportateurs soient accompagnés, orientés et informés sur les marchés internationaux, les itinéraires à suivre et les procédures à accomplir. Le ministre du Commerce avait précisé, à ce propos, que «chaque pays destinataire des marchandises a sa propre réglementation et ses propres normes», et que «les exportateurs doivent connaître les normes qui régissent le commerce extérieur des pays où ils exportent». M. Saïd Djellab a également fait part de nouvelles mesures d'encadrement des exportations agricoles afin d'éviter toutes éventuelles contraintes de parcours, notamment le refus des produits algériens à l'étranger pour une raison ou une autre. Des procédures d’encadrement adéquates sont censées guider ainsi les opérateurs dans leur démarche en ce qui concerne les aspects économiques, juridiques, fiscales, douanières et logistiques et en matière de financement des opérations d’exportations. Aussi, la conjoncture actuelle fait que la Bourse doit constituer une alternative de financement non seulement pour soutenir les activités des PME mais aussi, pour accompagner les exportateurs dans les différentes filières, notamment l’agriculture dont le potentiel est très important, tant au plan quantitatif que celui de la qualité. Un rôle d’ailleurs souligné par le premier responsable de la SGVB, M. Yazid Benmouhoub.

D. Akila