Promotion du tourisme intérieur : Intensifier les efforts

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a appelé, jeudi depuis Tamanrasset, à l’intensification des efforts pour la promotion du tourisme intérieur. «Il appartient d’intensifier les efforts pour promouvoir le tourisme intérieur, susceptible de développer les activités touristiques dans le pays et d’œuvrer à attirer le plus grand nombre de touristes nationaux vers ces régions du sud du pays aux atouts touristiques prometteurs», a indiqué le ministre, lors de l’inspection du nouveau siège de l’Office national du tourisme (ONT) à Tamanrasset. M. Benmessaoud a, par la même occasion, appelé l’ONT à travailler avec professionnalisme pour drainer des flux importants de touristes vers la région, devant la concurrence des autres agences touristiques et de voyages locales, avant de mettre l’accent sur la dotation de cet organisme en moyens humains et matériels pour un meilleur accueil des flux de touristes. Le ministre a fait état, en outre, de la prise d’une série de mesures incitatives pour la promotion du tourisme intérieur et l’encouragement des familles à aller découvrir le Sud, dont la signature d’une convention avec la compagnie nationale Air Algérie portant sur la réduction de 50% des billets de voyages à destination du sud du pays et des rabais de 30% à 40% des frais d’hébergement au niveau des structures hôtelières publiques. Il a relevé, entre autres facilitations pour la promotion de la destination du Sud, la célérité dans l’établissement du visa d’entrée, soit 72 heures, pour les touristes étrangers venant célébrer les fêtes de fin d’année dans la région de l’Ahaggar. Le ministre du Tourisme a convié, à ce titre, la presse nationale à contribuer à la promotion et la valorisation du tourisme intérieur vers les régions du Sud du pays.

Des responsables de l’ONT ont fait état de demandes formulées par de nombreux touristes pour des séjours dans la région de l’Ahaggar, à l’occasion de la fête de fin d’année. Mettant à profit sa tournée dans la région, M. Benmessaoud s’est enquis de l’avancement du projet de modernisation et de réaménagement de l’hôtel «Tahat», totalisant 148 chambres. Lancée en mars dernier, pour un investissement de plus de 2 milliards DA, cette opération, ayant généré 130 emplois et visant l’amélioration des conditions d’accueil, sera livrée en février 2020, sachant que le ministre a donné instruction pour l’inscription d’une autre opération concernant l’aménagement extérieur de cet établissement hôtelier. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a inauguré, par ailleurs, un stade de proximité au quartier Mouflon, une des 8 structures du type programmées dans la ville de Tamanrasset, pour une enveloppe de plus de 197 millions DA, avant de mettre en service une piscine récréative au quartier Adriane.

Sur site, M. Benmessaoud a affirmé que la programmation de ces structures traduit la volonté de l’État de promouvoir la pratique sportive dans le grand Sud. Le ministre a poursuivi sa tournée par l’inauguration de la résidence El-Khoudja, renfermant 11 chambres, réalisée au centre de Tamanrasset, avec un cachet architectural local. Selon les explications fournies à la délégation, cette structure d’accueil devra faire l’objet d’une opération d’extension de 11 nouvelles chambres, et exploitera des énergies propres. Pour le ministre, cette structure constitue un nouvel acquis venant renforcer celles existantes, avant de relever que des efforts sont entrepris pour impulser l’investissement dans la région, à la faveur de la mise en place de facilités d’accès aux crédits bancaires pour les

promoteurs.