Clôture des travaux de la troisième session du comité technique spécialisé : L’Union Africaine distingue le président Bouteflika

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été honoré, jeudi à Alger, par l’Union africaine (UA), en guise de reconnaissance pour ses efforts visant à lutter contre la corruption, à générer la paix et à résoudre les conflits que connaît le continent africain.

C’est lors de la clôture des travaux de la troisième session des travaux du comité spécialisé des ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de cette organisation continentale, tenue au palais des Nations du Club-des-Pins, qu’a été récompensé le Chef de l’État. Cette session, qui s’est déroulée du 21 au 25 octobre, et qui a accueilli plusieurs délégations africaines, ainsi que des organisations internationales, a porté sur le «Rôle de la jeunesse africaine dans la consolidation d’une culture forte en vue de la lutte contre la corruption». S’exprimant, à cette occasion, le ministre de la Culture a mis en exergue le rôle joué par les grands noms africains de la lutte pour l’indépendance et pour la liberté des peuples, tels Patrice Lumumba et Houari Boumediène. M. Azzedine Mihoubi a mis à profit cette opportunité, pour souligner les liens d’histoire et de culture qui lient l’Algérie au reste du continent. «Je me permets de vous rappeler que notre nation a été le premier pays à avoir organisé le festival Panafricain en 1969», a-t-il indiqué, rappelant les engagements pris par l’Algérie envers l’UA, dans le domaine de la culture. Parmi eux, la réalisation du grand musée de l’Afrique situé au niveau de la villa du Traité à El-Biar. Toutefois, celui-ci a précisé que «le musée est prêt, mais nous avons besoin de l’apport des autres pays africains». Dans ce même sillage, Mihoubi a insisté sur le fait que l’Algérie s’est engagée à apporter son expertise à l’Afrique, dans plusieurs autres domaines, tels que la gestion des parcs culturels qui ne sont autres qu’un espace de gestion du patrimoine culturel, naturel et biologique, et également dans le domaine de la protection des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle. Et d’évoquer l’engagement, de notre pays, à aider l’organisation du festival des continents, un festival africain, qui se déroulera prochainement en France et qui sera organisé par un Algérien. «Je vous fais savoir que l’Algérie a réussi à obtenir un financement de l’UA, pour la concrétisation de cette manifestation culturelle», a-t-il dit.



L’Algérie, pionnière en matière de lutte contre la corruption



Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, a noté, avec satisfaction, «l'attachement de l'Union africaine à la lutte contre le phénomène de la corruption, à travers la mise en place des différents mécanismes». Il a aussi tenu à saluer «la position de l'UA qui a fait de 2018 une année pour la lutte contre la corruption sur le thème ’’Vaincre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique’’».

M. Mohamed Hattab a insisté, notamment, sur «l’importance d’inscrire la corruption dans la liste des priorités de l’action africaine». Rappelant, de ce fait, que notre pays a été parmi les premières nations à avoir signé, en octobre 2013, le traité de l’ONU relatif à la lutte contre la corruption.

Retraçant les efforts déployés par notre pays en matière de lutte contre ce phénomène, il a mis l’accent sur la constitutionnalisation de la lutte contre ce fléau et la création de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, qui a pour mission principale de proposer une politique globale de prévention de la corruption.

Poursuivant ses propos, Mohamed Hattab a signalé aussi le fait que «l'Algérie est un pays pionnier au niveau africain en matière de lutte contre la corruption», mettant l’accent sur «le rôle prépondérant de la jeunesse africaine dans la construction d'une culture forte permettant de lutter contre la corruption, un fléau qui entrave le processus de développement en Afrique et qui engendre au continent, selon les experts, des pertes s'élevant à pas moins de 50 milliards USD par an». Le ministre a également souligné que l’Algérie est considérée comme étant un modèle, à l’instar du Mécanisme africain d'évaluation des pairs (MAEP), en termes de bonne gouvernance locale, une initiative intégrée dans les programmes des gouvernements africains.



M. Mohamed Hattab, désigné président du Comité technique spécialisé, jeunesse, culture et sport de l’Union africaine



Concluant ses propos, M. Hattab a également souligné le fait que notre pays est parvenu, grâce à la bonne gouvernance du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à asseoir «les valeurs de la sécurité et de la stabilité, jeter les bases du développement durable, promouvoir les initiatives de la réconciliation et du vivre ensemble en paix, ainsi qu’à généraliser son modèle réussi dans le règlement et la prévention contre les conflits».

Notons, dans ce sillage, que l’organisation de cette troisième session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport (STC-YCS3) constitue une étape supplémentaire dans le processus de concrétisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’UA visant à valoriser le patrimoine culturel du continent et à encourager des formes d’expression de la richesse de l’héritage de notre continent. Durant quatre jours, les experts et les intervenants, réunis autour de plusieurs ateliers et autres tables rondes, ont réussi à échanger sur plusieurs voies et moyens de concrétiser les objectifs de cet agenda de l'UA.

Ainsi, lors de ces journées, plusieurs projets ont été présentés. Le mouvement des biens culturels sur le continent a été le point phare proposé par l’Algérie, d’autres propositions ont été, par ailleurs, formulées, telles que la présentation d’un projet de mise en œuvre de la charte de renaissance culturelle africaine. Les délégations présentes à Alger se sont, aussi, entendus sur l’institutionnalisation du 24 janvier comme journée internationale de la culture africaine et des descendants de l’Afrique, une proposition faite par le Mali.

Rappelons, enfin, que l’Algérie, représentée, notamment, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, a été élue pour présider le bureau du nouveau Comité technique spécialisé, jeunesse, culture et sport, pour un mandat de deux ans.

Sami Kaïdi