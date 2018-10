Pour booster la formation : Projet d'accord UKMO-Sonatrach

L'Université Kasdi-Merbah d'Ouargla (UKMO) prépare la conclusion d'un accord avec le groupe national des hydrocarbures Sonatrach, en vue de booster la formation, les stages et les sujets de recherches, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement de l'enseignement supérieur.

Il s'agit d'une convention permettant aux meilleurs étudiants de chaque promotion des différentes spécialités et filières, notamment celles liées aux métiers de l'industrie du pétrole et des hydrocarbures en général, d'effectuer leurs stages pratiques et de compléter leur formation, avec le concours de l'Institut algérien du pétrole (IAP) relevant de Sonatrach, a précisé à l'APS le recteur de l'UKMO, Mohamed Tahar Halilat. Elle à pour objectif aussi de préparer les étudiants pour affronter le monde du travail, de favoriser la mobilité des doctorants afin de préparer leurs thèses, en plus d'améliorer les échanges techniques et assurer le sponsoring d'activités scientifiques organisées par l'Université, a-t-il ajouté.

L'UKMO a connu, ces dernières années, une réelle dynamique dans le cadre de son ouverture sur son environnement socioéconomique, s'étant traduite par la signature de 210 conventions de partenariat et sa contribution à l'exécution de 9 projets scientifiques de coopération internationale, a-t-on fait savoir.

Il s'agit de 127 conventions nationales, dont 87 avec des entreprises économiques, des collectivités locales et des institutions administratives, et 83 autres internationales avec différents établissements de l'enseignement supérieur et des centres de recherche représentant 29 pays, ainsi que de 9 projets de coopération internationale (France, Tunisie, Italie et Afrique du Sud), a affirmé le vice-recteur chargé des relations extérieures et de la coopération à l'UKMO, Mourad Kourichi. S'articulant autour de divers domaines d'intérêt commun (agriculture, hydrocarbures, santé, administration et autres), ces conventions portent essentiellement sur le développement de la recherche scientifique, en plus de la mobilité des chercheurs et étudiants à travers le renforcement des missions d'encadrement pédagogique, technique et de formation continue, a-t-il précisé.

Elles permettent aux étudiants (Licence, Master et Doctorat) d'effectuer leurs stages de formation pratique, la préparation de leurs thèses, en plus de l'insertion des promus universitaires dans le monde professionnel, a ajouté le responsable, signalant que le nombre de bénéficiaires de stages pratiques et de sorties scientifiques au niveau des institutions et entreprises économiques (publiques et privées), y compris les compagnies pétrolières opérant dans la région, a atteint cette année les 3.441 étudiants. Totalisant dix facultés ainsi que deux instituts, l'UKMO dispose aussi d'un centre des carrières pour aider les étudiants et les diplômés à se préparer à l'insertion dans la vie professionnelle.