Alfatron : Au diapason des développements technologiques

L'entreprise Alfatron, basée dans la zone industrielle de Hassi Ameur (Oran), a renforcé dernièrement ses capacités de production et technologiques, dans le but de diversifier ses produits et faire face à la concurrence sur le marché national et partir à la conquête de nouveaux débouchés à l'international. Cette filiale de l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) a procédé à la modernisation de ses outils de production pour être au diapason des évolutions que connaît ce secteur. Elle a également noué des relations de partenariat technologique avec les majors compagnies du secteur comme Microsoft, Intel et HP. Les personnels de la firme ont également bénéficié d'une formation continue pour s'imprégner des nouveautés du monde informatique. Le PDG de la société, Habib Ghazi, a estimé que les efforts déployés ces dernières années ont permis une «amélioration constante» de la qualité des produits et le lancement d'une nouvelle gamme d'autres produits selon les dernières technologies de pointe. «Cette situation a permis à notre entreprise de développer ses activités de vente, notamment contractuelles, en dépit de l'environnement concurrentiel marquant notre secteur», a-t-il souligné. Alfatron s'est dotée, il y a trois années, d'une nouvelle chaîne de production similaire à celle utilisée actuellement par la firme internationale «HP». «Ceci a permis de développer et d'améliorer la qualité des inputs et de lancer de nouveaux produits, favorablement accueillis par la clientèle, notamment les grandes entreprises nationales utilisant le support informatique dans leurs gestions quotidiennes», a expliqué M. Ghazi. Le responsable a souligné que la spécificité de cette chaîne de production, s'étendant sur une superficie de 2.000 m², est qu'elle permet la production simultanée de plusieurs types d'équipements informatiques et avec un très haut niveau de qualité. Cette chaîne produit une gamme variée de micro-ordinateurs de bureau, des lap-tops, des tablettes, des unités de calcul intensif, des stations de travail électroniques et des serveurs de diverses tailles. Sa capacité de production est de 500 ordinateurs par jour, soit une moyenne de 120.000 unités par an et avec une seule brigade. «Cette capacité pourrait être triplée au cas où le système de trois brigades est appliqué», a relevé M. Ghazi. Grâce à ces nouveaux équipements, les capacités de production ont atteint 70.000 unités, tous genres confondus, alors que celles-ci n’étaient, au lancement de la production dans les années 1990, que de 4.000 ordinateurs. Durant la même période, le chiffre d'affaires est passé de 400 millions DA en 1997 à 4 milliards DA, l'année écoulée. Depuis l'année dernière, Alfatron a commencé la production de micro-ordinateurs du type «All in one», un modèle d'ordinateur intégré directement à l'écran et offrant un gain d'espace très important. Ce modèle connaît un succès certain auprès des entreprises. Quelque 14.000 unités de ce type de micros ont été fabriquées depuis le début de l'année en cours jusqu'au mois d'octobre courant. Alfatron produit également à la commande des unités de calcul intensif qui permettent de stocker des données, les traiter et les analyser dans un délai record de 20 minutes, opérations qui nécessitent de longs mois à un équipement ordinaire, a expliqué le directeur technique de l'entreprise, Makhlouf Mourad.



A la conquête des marchés africains



Actuellement, les laboratoires de recherche de l'Université des sciences et technologies d'Oran USTO Mohamed-Boudiaf ainsi que l'Office national de météorologie utilisent à distance ces unités de calcul intensif disponibles à Alfatron. En plus des efforts déployés pour l'acquisition du savoir-faire et de la technologie, le staff de l'entreprise œuvre à accroître le taux d'intégration au niveau de l'unité de production, taux estimé actuellement à 10%. Dans ce contexte, le staff dirigeant de l'entreprise a décidé qu'à compter de l'année prochaine, Alfatron fabriquera les moniteurs des ordinateurs, alors que l'ENIE fournira les cartes électroniques. Afin de permettre aux personnels d'être au diapason des développements que connaît leur entreprise, 130 agents ont suivi des formations à l'étranger et sur site. Ces formations ont même touché les agents chargés des finances, de la comptabilité et du marketing, a-t-on assuré. L'amélioration constante de la qualité des produits et la place qu'occupe la filiale de l'ENIE face à ses concurrents ont permis d'encourager les entreprises aussi bien productives que des services à adopter le label «Alfatron» sur le plan concurrentiel.

Cette entreprise, créée pour répondre aux besoins nationaux en matière d'équipements informatiques, assure la commercialisation de ses produits, notamment par le biais de conventions signées avec de grandes entreprises nationales comme Sonatrach, Naftal, la société de distribution d'eau SEOR ou encore des universités de différentes régions du pays. Alfatron a également pris en charge la mise en place de réseaux d'informations au profit d'autres clients comme l'aéroport international d'Alger.

Par ailleurs, quelque 7.600 établissements scolaires du pays ont été dotés en équipements informatiques dans la cadre du processus de modernisation initié par le ministère de l'Education nationale. 120.000 équipements ont été installés par Alfatron et une seconde opération du même genre sera lancée prochainement au profit des autres établissements scolaires. En 2017, Alfatron a détenu 25 % des parts du marché national. Elle s'attelle à se lancer, dès 2019, à la conquête du marché international en ciblant des pays africains limitrophes par le biais de partenaires commerciaux étrangers. Alfatron a pour partenaires technologiques de grandes firmes mondiales. Elle est la seule société nord-africaine à disposer, depuis 2015, de la marque «Intel Platinium», un label qui lui a permis de renforcer ses valeurs concurrentielles.