Conférence à Alger sur l'exploitation du gaz de schiste

Le modèle d'exploitation du gaz de schiste en Argentine a été exposé au cours d'une conférence organisée par Sonatrach, jeudi à Alger, pour aborder les aspects juridique, technique et économique de l'exploitation du gaz non conventionnel.

Intervenant au cours de cette conférence intitulée «Le potentiel du gaz de schiste algérien: forces, faiblesses, opportunités et risques», le directeur régional «Amériques» du cabinet de conseil en énergie «Gaffney, Cline & Associates», Florent Rousset, a indiqué que l'intérêt du modèle argentin est de voir que l'exploitation des ressources non conventionnelles peut réussir hors des Etats-Unis, «ce qui n'était pas évident jusque-là». «Il y a plus de similitudes pour le cas de l'Algérie avec celui de l'Argentine qu'avec celui des Etats-Unis, c'est la raison pour laquelle nous avons exposé le modèle argentin», a-t-il soutenu. Parmi les similitudes présentées, figurent la disponibilité pour les deux pays d'infrastructures (axes routiers, réseau de transport de gaz), des zones de potentiel exploitation peu ou inhabitées et un positionnement géographique, surtout pour l'Algérie, qui leur offre un meilleur accès aux marchés, a expliqué M. Rousset. Citant les «bonnes pratiques» dans l'exploitation du gaz de schiste, le consultant en énergie a notamment estimé que la capacité de forage rapide de puits est nécessaire pour une optimisation des coûts d'exploitation. Pour une telle optimisation, la chaîne logistique est également un aspect important, l'exploitation de cette ressource en Algérie d'ici cinq à dix ans nécessitera notamment l'importation de produits spécifiques nécessaires durant toutes les phases d'exploitation et qui devront être acheminés rapidement vers les lieux de forage, a prévenu M. Rousset. Il a ainsi expliqué qu'en Argentine comme aux Etats-Unis, l'exploitation du gaz de schiste engendre un trafic supplémentaire de milliers de poids lourds, posant la question de l'entretien des axes routiers par les opérateurs ou par les pouvoirs publics. Pour lui, une approche cohérente d'exploitation doit également être adoptée par les opérateurs en privilégiant la présence des mêmes équipes de travail et une continuité dans le forage pour mieux appréhender les spécificités du sol au fil des mois, voire des années d'exploitation. Il a également évoqué l'aspect environnemental qui soulève des craintes, voire des oppositions de populations. «Face à ces craintes, nous observons de plus en plus d'opérateurs du secteur adopter des approches bien pensées pour tenir des échanges constructifs avec les populations locales», a fait savoir l'intervenant. Des échanges qui visent à mieux informer sur les risques et à offrir des bénéfices issus de cette activité à la population en termes d'emplois ou d'infrastructures. Dans ce sens, l'aspect juridique a également été abordé au cours de la conférence, outre les aspects économique et technique. Présent à l'événement, le consultant du bureau d'avocats américain Shearman & Sterling, Emmanuel Gaillard, a exprimé en marge de l'événement l'enjeu «considérable» pour l'Algérie que représente cette ressource énergétique. Le pays possède les troisièmes réserves mondiales de gaz non conventionnel après la Chine et l'Argentine, a souligné M. Gaillard. «Cela représente un enjeu économique mais aussi géopolitique puisque l'Algérie pourrait être au cœur de l'exploitation de ces nouvelles ressources, au moment où les ressources traditionnelles se réduisent considérablement», a-t-il estimé.