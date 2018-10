40e jour du décès de Djamel Allam : À la hauteur de l’Artiste

Le 40e jour de l’artiste de dimension internationale, Djamel Allam fut grandiose, une immense fête comme l’avait souhaitée le «comité Djamel Allam» qui avait concocté le programme.

La commémoration a débuté par une visite au cimetière où est enterré Djamel Allam. Le recueillement devant sa tombe s’est déroulée devant une foule nombreuse constituée de sa famille, de ses frères Rabah et Mustapha, de ses deux épouses, de ses deux enfants, Salim et Nazim, ses amis et des officiels.

Le rendez-vous est donné par la suite à la cinémathèque de Bejaia où fut projeté le film «Banc public» de Djamel Allam en présence du producteur, Youcef Goucem, de l’assistant-réalisateur, Arezki Larbi, du directeur artistique, Said Mehadaoui.

«Banc public» est un moment d’émerveillement devant les images de cette histoire à l’allure simple qui conte la journée d’une femme venue se détendre au bord de la mer et qui se fait importunée par une bande d’hommes qui tentent de la draguer. Film sans dialogue mais avec une forte dose de musique, Djamel raconte à sa manière la violence dont les femmes sont victimes. La femme, personnage central du film, se lève et c’est là que le public découvre qu’elle est non voyante.

Des spectateurs ont suggéré d’autres lectures du film dont celle d’une métaphore sur l’Algérie du moment, disent-ils, que la femme est habillée en blanc et en rouge et qu’elle est assise sur un banc vert.

Toujours à la cinémathèque, dans l’après-midi, ce fut la séance des anecdotes et des souvenirs des amis de Djamel Allam, les Boukhalfa Amazit, Arzki Tahar, Yacine Si Ahmed, votre serviteur et tant d’autres proches de l’artiste.

Arzki Tahar, auteur et camarade de quartier de Djamel a relaté quelques anecdotes de l’enfance de ce dernier, en évoquant notamment la richesse de la ville de Bejaia et de son quartier, Acherchour, qui a été souvent bouclé par l’armée française. Il rappellera à l’assistance que Djamel a connu la guerre alors qu’il n’était qu’un enfant, qu’il a écouté les chants des femmes au bendir, ceux des militaires et celui des chouikh du chaâbi et celui andalou de cheikh Sadek Abdjaoui. «Ce fut sa matrice et son fonds musical. C’est sa source d’où il puisera ses chansons», conclut-il.

Dans son intervention, Boukahlfa Amazit, journaliste et scénariste, a mis en exergue la lutte du peuple algérien pour son indépendance et s’attardera sur cette fougue créatrice des années 60 et 70. Il parlera de sa ville adoptive, Bejaia, et de son ami Djamel «un être attachant, affectueux, sympathique, un mélodiste hors pair qui nous lègue un riche répertoire et une philosophie de vie. Votre serviteur soulignera la simplicité des compostions de Djamel Allam, simplicité mais beauté et mélodieuses compositions, ce qui n’est pas facile à concrétiser. Avec quelques accords de guitare de base, Djamel a créée plus de cent chansons toutes aussi belles les unes que les autres, et comme il affectionne le partage, il laisse le soin aux arrangeurs et autres chefs-d’orchestre d’apporter leur touche mélodique. »

Dans la journée d’hier vendredi, les Khouan ont animé la place Gueydon avec des chants religieux. À 11 heures, la direction est prise vers Yemma Gouraya pour un couscous géant. Dans toutes les mosquées de la ville, ce met est distribué. Puis ce fut la place au spectacle musical sous la directeur du chef d’orchestre Bazou au théâtre devant une foule nombreuse à partir de 19 heures. La fête fut grandiose au grand bonheur des fans de Djamel Allam et des Bougiotes.

Abdelkrim Tazaroute