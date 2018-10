«Arlecchino servitore di due pardroni» à l’Opéra d’Alger

Idéal pour partager en famille, toutes générations confondues, «Arlecchino servitore di due pardroni» ou «Alrequin, serviteur de deux maîtres», mis en scène par Giorgio Strehler est aussi beau que divertissant.

Ce chef-d’œuvre du théâtre italien a été présenté pour la troisième fois en Algérie, dans la soirée de jeudi dernier, par la troupe de théâtre italienne du

«Piccolo Teatro» de Milan et ce devant un public nombreux, présent à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh.

En effet, après deux représentations octroyées en 1959, puis en 2005, le masque symbole du théâtre Italien, "Arlecchino servitore di due pardroni" de Carlo Goldoni revient en Algérie pour un chef-d’œuvre du théâtre italien de plus de trois heures présenté en version originale italienne avec surtitres français à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah. Placé sous le patronage du ministre de la Culture,

M. Azzedine Mihoubi et l’ambassade d’Italie, cette présentation qui entre dans le cadre du programme culturel «Italia Culture Mediterraneo», a été organisée par l’Institut culturel italien d’Alger et l’opéra Boualem Bessaïh ; une mise en scène de Giorgio Strehler et une production «Piccolo Teatro di Milano", l’un des théâtres les plus prestigieux au monde, dans une mise en scène signée par le maître de la dans une mise en scène signée par le maître de la commedia dell’arte Giorgio Strehler. Réalisé par Giorgio Strehler et mis en scène par Ferruccio Soleri, le rôle d’Arlequin n’a été interprété par nul autre que l’acteur Enrico Bonavera. Trois cents ans après la naissance de Goldoni (1707-1793), soixante ans après la recréation de cette pièce immortelle, dix ans après la mort de Strehler (1921-1997), cette production époustouflante de liberté et d’invention démontre, hors de tout doute, que le Piccolo Teatro, dont le dynamisme et le rayonnement sont reconnus à travers le monde, n’a absolument rien de piccolo, mais qu’il est au contraire un grand théâtre. Fortement applaudi à l’Opéra d’Alger, Arlequin n’a jamais failli à sa réputation que lui confère son rôle, à savoir l’attachement populaire. Dans cette nouvelle mise en scène, interprétée en trois actes d’une heure chacun, dans un décor simple, il renait dans la transparence et l’énergie déployée prompte à amuser le public majoritairement jeune. Écrit en 1745, l’Arlequin serviteur de deux maîtres n’est d’abord qu’un canevas, une série de situations types servant de guide aux improvisations des comédiens, avec des personnages réduits à des "masques". La pièce, entièrement rédigée et publiée en 1753, se passe à Venise, Elle se présente sous une succession de rebondissements : une jeune femme, Béatrice incarnée par Giorgia Senesi, travestie en homme, sème le désordre dans les arrangements matrimoniaux de Pantalon (Giorgio Bongiovanni) et du docteur Lombardi (Tommaso Minniti) ; un impétueux provoque des duels ; des amants ne cessent de se croiser sans parvenir à se retrouver ; et Arlequin, valet fantasque et perpétuellement affamé, sert à leur insu deux maîtres à la fois. L’histoire… Pantalon, riche commerçant vénitien, s’affaire dans les ultimes préparatifs du mariage de sa fille Clarice avec Silvio, le fils du docteur Lombardi. Arlequin, espiègle et facétieux, sème le trouble dans la petite communauté en annonçant la venue de son nouveau maitre, Frederico Rasponi, bourgeois de Turin. Pourtant dans la cité turinoise, la rumeur de l’assassinat de ce dernier dans une embuscade se propage de rues en rues, de foyers en foyers. Clarice va enfin pouvoir épouser Silvio, celui pour lequel son cœur pagaie. Arlequin, habile et usurpateur d’émotions, joue au séducteur timoré devant Sméraldine (Alessandra Gigli), la femme de chambre de Clarice. Béatrice, la sœur de Federico, se travestit dans les habits de son frère car elle recherche son amant, Florindo Aretusi. Accusé de l’avoir tué, il trouve refuge à Venise. Arlequin ne trouve pas mieux que de rentrer au service de Florindo. Le voici ainsi au service de deux maitres et amants en quête l'un de l’autre. L’intrigue nouée dans cette comédie est finement ficelée et ciselée en quiproquos. Pour tout décor, une estrade montée en contre-plan inclinée dans le respect des commedia dell'arte traditionnellement jouées sur des planches et des tréteaux. Arlequin déploie la fougue et la spontanéité d’un enfant. Les présents s’amusent des truffades cabriolesques et des écarts d’Arlequin. Selon certaines situations le compromettant, il sort vainqueur et grandit par son art de déguiser ses bêtises en mensonges truculents. Arlequin, ainsi présenté, ressuscite le chef-d'œuvre de Carlo Goldoni et apporte toute la fraicheur de la commedia dell'arte contemporaine et intemporelle. L’essence de spectacle, voir sans être vu. L'échange avec le public se traduit dans l’improvisation à travers le masque. Dans sa salopette cousue de carrés de morceaux de tissus rapiécés, Arlequin fait don de fantaisie et d’humanisme, de burlesque et de sincérité, une extraordinaire générosité. Avec Giorgio Strehler, le théâtre de masque se veut un camouflé au concret. Le mystère du théâtre prend toute sa dimension et éclaire l'inconnu de l'instant présent. La performance de l’ensemble des comédiens est remarquable. La commedia dell'arte ainsi interprétée par «Piccolo Teatro di Milano», une compagnie dynamique et joviale, offre un spectacle de qualité époustouflante. La sobriété de la scénographie catapulte la liberté artistique dans les sommets de l’expression du spectacle vivant. Arlequin, l’intensité d’un grand moment de la comédie du quatrième art italienne présenté sur la scène de la prestigieuse Opéra d’Alger.

Sihem Oubraham