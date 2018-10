Azemour Omeriem : Le Village du vivre ensemble en paix

Azemour Oumeriem, commune de Tirmitine, une dizaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, a été récemment sacré village le plus propre de Tizi-Ouzou par le concours «Rabah-Aïssat», qu’organise annuellement l’Assemblée populaire de wilaya.

Ce fruit d’un travail dur mérite amplement cette consécration eu égard aux efforts déployés par ses habitants pour la protection de l’environnement et l’embellissement de leur village, devenu, désormais, un véritable espace où le slogan onusien du «Vivre ensemble en paix» trouve sa pleine signification.

D’une superficie de quelques kilomètres carrés habités par environs 2.500 âmes, le village Azemour Oumeriem, dont le nom est une déformation administrative du nom original «Azemour Oumeriem», signifiant l’olivier issu du greffage de l’oléastre (olivier sauvage), a eu cette gratification du premier village le plus propre de Tizi-Ouzou grâce à la volonté, détermination et abnégation de ses habitants qui ont eu un sursaut de conscience sur la nécessité, voire même l’urgence, de préserver l’environnement au sein de leur village et l’amélioration du cadre de vie de sa population, a tenu à nous indiquer un des habitants de ce village et partie prenante de toutes les actions menées en faveur de cette noble mission de préservation de l’environnement, Madjid Moufredj, qui, en compagnie d’autres membres du comité de village Tadukli, nous a fait visiter tous les coins et recoins de ce beau et magnifique village. «L’initiative de créer un comité de village est née pour répondre à une urgence qui est celle de la structuration d’une dynamique citoyenne, d’abord, et la canaliser, ensuite, afin de répondre aux aspirations, voire même les inquiétudes quotidiennes du village», a expliqué Madjid Moufredj, en indiquant que ce désir de structuration de cette dynamique s’est matérialisé le 12 janvier dernier à l’occasion de la célébration du jour de l’An Amazigh, Yennayer, par l’organisation d’un volontariat ayant vu une forte mobilisation spontanée des citoyens volontaires. Ce jour-là, quelque 400 volontaires, équipés de leurs propres matériels, avaient participé à ce grandiose volontariat de nettoiement du village, s’est-il rappelé avec fierté.



Une nouvelle dynamique de protection de l’environnement



En sus de ces citoyens volontaires, d’autres villageois, notamment des entrepreneurs, ont mis leurs engins et autres matériels à la disposition du comité de village, a rappelé encore un autre citoyen, vice-président du comité de village Tadukli, Mohamed Smaïl, qui était avec nous lors de notre virée dans ce village le plus propre de Tizi-Ouzou.

«Chaque citoyen sentait qu’il était utile de participer, soit physiquement soit financièrement, à toutes les actions menées au sein du village par le nouveau comité», ont souligné nos interlocuteurs, tout en insistant que toutes les actions et réalisations concrétisées sont financées grâce aux cotisations mensuelles des citoyens qui sont de l’ordre de 500 DA pour les salariés et les retraités ainsi qu’aux donateurs anonymes du village. Ce système de cotisation dont s’acquittent volontiers des citoyens a été mis en place temporairement dans la foulée de cette nouvelle dynamique de protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens du village qui venait d’être née après des années de gestation, ont encore expliqué Madjid Moufredj et Mohamed Smaïl. Au village, des volontariats sont organisés tous les vendredis. Et la participation des citoyens reste intacte pour ne pas dire augmente d’un volontariat à un autre. Selon nos interlocuteurs lors de notre visite, la restauration de tous les volontaires à ces actions de nettoyage et d’embellissement est toujours assurée par un des habitants du village. C’est souvent les habitants qui proposent d’offrir les repas aux volontaires du village, assurent les membres du comité de village Tadukli, en précisant que ces derniers (ces restaurateurs) se bousculaient au portillon du bureau du comité pour arracher un « rendez-vous » pour offrir les repas, qui s’élèvent parfois à plus de 800 plats bien garnis, aux participants à ces différentes actions hebdomadaires menées au village, dont le ramassage des emballages de différentes natures, les nettoiements des accotements du chemin qui monte du village, la plantation de plus de 500 arbres ornementaux sur les trottoirs et la réalisation des haies à base de bois de récupération.



« Rien ne se perd, tout se transforme. »



Dans ce village, le principe de Lavoisier «rien ne se perd, tout se transforme» est, semble-t-il, très bien assimilé par les responsables du comité de village qui se sont mis à utiliser plusieurs objets de récupération destinés à trouver place dans les décharges publiques des ordures dans les projets d’embellissement de leur cité, comme ces pneus usagers, récupérés des poubelles, qui ont été utilisés dans la protection d’un olivier, symbole de ce village, trônant en contrebas de la placette du village, et l’aménagement d’un passage pour les citoyens, particulièrement les écoliers. Même chose pour les palettes utilisées dans le transport de marchandises qui ont été transformées pour être utilisées comme haies tout au long des deux trottoirs longeant le chemin montant de Taddart Bwadda à Taddart Ouffella (du village d’en bas à celui d’en haut). Les ordures générées par les habitants du village sont traitées à la source. Le tri sélectif trouve tout son sens dans ce village, où de belles petites niches à ordures sont construites à travers plusieurs endroits. Des bacs à ordures qui y sont installés et alignés et chacun d’eux est réservé un type de déchet. Le verre dans un bac, le plastique dans un autre et les déchets biodégradables dans un tel autre bac. Ces bacs sont vidés et nettoyés deux à trois fois par semaine par les villageois eux-mêmes, apprend-on sur place. Les déchets récupérables sont directement acheminés au centre de compostage et de tri réalisé avec les moyens des villageois toujours à quelques encablures du village. Le plastique, le verre et autres déchets comme le carton sont ensuite vendus à des récupérateurs. Les sommes d’argents engrangés par ce petit commerce sont automatiquement reversées à la caisse du comité du village.

En sus de ce tri, le compostage de grignon et les margines d’olive est aussi pratiqué au niveau de ce centre implanté sur un terrain cédé gracieusement par un citoyen du village.



Un défi à relever



L’écologie et sa protection est au cœur des préoccupations du comité et de la population de ce village qui venait d’accéder au trône des villages de la wilaya par sa propreté et sa beauté. Afin d’ancrer cette culture d’hygiène et de protection de l’environnement, les établissements scolaires du village, deux écoles primaires et un collège, se sont mis de la partie, en accord avec le comité Tadukli, pour dispenser quotidiennement aux élèves cinq minutes d’éducation écologique et de tout ce qui a trait à la préservation de l’environnement, nous a indiqué notre accompagnateur durant notre virée au village. En plus de ces actions permanentes en faveur de la protection environnementale, les villageois se sont mis en un laps de temps record à des opérations d’embellissement et d’amélioration urbaine. En ce laps de temps très court, soit quelque six mois, le comité Tadukli a réussi, grâce à la permanente mobilisation de la population, à réaliser une belle fontaine publique (Asaredj en amazigh) de laquelle coule une eau qui n’a rien à envier à une eau minérale, selon un citoyen qui a aussi précisé que cette eau est acheminée à partir d’une ancienne source du village avec de nouvelles canalisations. Une merveilleuse cascade longue de 38 mètres et bellement décorée a été aussi réalisée au cœur de ce village. « Nous travaillions de 04h jusqu’à 22h pour pouvoir réaliser dans des délais records cette cascade longeant sur 38 mètres le trottoir du centre du village », nous a déclaré fièrement un des participants à la réalisation de ce chef- d’œuvre. Même mobilisation a été constatée dans l’aménagement de la placette de la mosquée du village qui fait également office du lieu de réunion de Tajmaât Ouffela. Au milieu de cette placette gazonnée, on retrouve un puits, un petit jet d’eau et un palmier de quelques quinzaines de mètres de hauteur. Tous ces travaux d’embellissement et d’aménagement des espaces du village ont été réalisés grâce aux cotisations et des dons de citoyens qui ne lésinent nullement sur les efforts pour l’amélioration du cadre de vie au sein de ce village intimement lié à l’olivier. Ce grand et beau village est scindé en deux hameaux. Celui d’en bas et celui d’en haut. Les deux petits villages, issus du village mère Azemour Oumeriem, disposent chacun de sa propre Tajmaât; une organisation villageoise ancienne s’occupant du règlement des conflits entre villageois et tant d’autres questions inhérentes à la vie villageoise. L’existence de ces deux organisations ancestrales est une forme de décentralisation de la gestion des affaires de ce grand village, a fait savoir Madjid Moufredj, en précisant que ces deux Tajmaât sont chargées, chacune de son côté, de régler tout conflit qui surviendrait entre les habitants des deux sections de ce village. En cas d’un conflit de grande envergure, les deux organisations s’unissent automatiquement pour le solutionner.



Préservation du patrimoine du village



Comme Tajmaât, Tadart Bwadda et Tadart Ouffela disposent de deux anciennes huileries. La plus ancienne est celle se trouvant toujours conservée comme patrimoine à Tadarth Ouffella. La date de la mise en fonction de cette huilerie traditionnelle et à traction animale est 1915. L’autre huilerie, plus moderne que son aînée, est implantée sur le territoire de Tadarth Bwadda et sa mise en service remonte aux années 1960, selon toujours les explications des représentants du comité de village Tadukli qui étaient, à notre arrivée, en pleins préparatifs pour assurer le meilleur accueil à tous les visiteurs qui commençaient à y affluer pour découvrir la beauté de ce village qui venait d’être sacré 1er village le plus propre de Tizi-Ouzou par le concours « Rabah Aïssat du village le plus propre » et profiter de l’expérience de ce village dans la préservation de son environnement par une gestion innovante des ces déchets et l’amélioration de son cadre de vie. Dans cet objectif, un comité d’accueil a été installé à l’entrée du village, et des citoyens sont mobilisés pour accompagner et expliquer aux visiteurs le secret de leur réussite à décrocher ce premier prix qui, faut-il le rappeler, n’était pas au départ dans l’agenda du comité du village, selon des représentants de ce dernier. La participation à ce concours a été décidée à la dernière minute lors d’une assemblée générale des villageois à l’issue de laquelle la majorité a opté pour la participation, nous a expliqué Madjid Moufredj, en précisant que l’option de la participation à ce concours n’était nullement inscrite dans les objectifs de la création du comité. «La consécration arrachée haut la main par ce village consolidera notre détermination à poursuivre notre engagement et notre mobilisation dans la préservation de notre environnement, et maintenir toujours cette dynamique enclenchée au sein de notre cité pour que l’harmonie, la solidarité et le vivre ensemble en paix soient une réalité qui fera tâche d’huile dans l’ensemble des villages de l’Algérie », a-t-il assuré, en annonçant plusieurs activités qui seront organisées prochainement au sein du village, notamment un grand festival sur l’écosystème (printemps prochain), des journées de sensibilisation sur l’environnement et les fléaux sociaux au profit des enfants scolarisés au niveau des écoles du villages. Avec la cagnotte du concours s’élevant à 900 millions de centimes, le comité Tadukli prévoit aussi de lancer un projet de renforcement et d’amélioration de la gestion des déchets et la réalisation de plusieurs autres projets au profit des habitants du village. Une grande waâda est aussi au programme de ce comité pour fêter comme il se doit ce 1er prix du prestigieux concours portant le nom du patriote de Rabah Aïssat, ancien P/APW de Tizi-Ouzou, assassiné le 12 octobre 2006 à Aïn Zaouïa, alors qu’il était attablé en compagnie de ses concitoyens, en cette soirée du ramadhan, dans un café. Feu Rabah Aïssat était un acharné de la protection de l’environnement et un défenseur invétéré des couches les plus démunies de la société.

Le concours du village le plus propre de Tizi-Ouzou a été institué pour perpétuer sa mémoire et poursuivre son combat pour la protection de l’environnement.

Bel. A.