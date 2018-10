Organisation par le Maroc d'un Forum à El Ayoune occupée : Le président Ghali dénonce vigoureusement

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a appelé l'ONU à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l'attitude irresponsable du Maroc envers sa charte, ses décisions et sa crédibilité, dénonçant avec force la détermination des autorités marocaines à organiser, en début novembre, "un forum d'affaires Maroc-France" dans la ville occupée d'El Ayoune.Dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président sahraoui a dénoncé avec force les agissements marocains, affirmant que la tenue de ce genre d'évènement par le Maroc dans la ville occupée d'El Ayoune sous la supervision directe du roi Mohamed V "dénote l'absence d'une volonté réelle et sincère auprès de la partie marocaine pour coopérer avec vos efforts et ceux de votre envoyé personnel Horst Kohler". M. Ghali a dénoncé également les atermoiements de l'occupant marocain qui profite "du mutisme injustifié de l'ONU pour poursuivre sa politique expansionniste hostile". "Face à ces agissements provocateurs illégaux et immoraux, nous exhortons l'ONU à accélérer la prise de démarches urgentes pour contrer des agissements du Maroc qui fait fi de la charte et des décisions onusiennes", a-t-il soutenu. Il a rappelé que "depuis le début de l’occupation militaire marocaine illégale du Sahara Occidental, le 31 octobre 1975, l’Etat marocain n’a jamais cessé ses politiques dangereuses visant à changer la situation à son profit de manière systématique, rapide et globale dans tous les domaines militaire, civil, politique, économique, social, démographique et autres". Le président sahraoui a évoqué les activités et actions menées par l'occupant marocain qui "viole la Légalité internationale et le Droit humanitaire international", en pillant les richesses naturelles du Sahara occidental et en organisant des élections et forums économiques dans une région non soumise à son autorité. Il a rappelé, dans ce sens, "la grave violation de l'accord de cessez-le-feu et des accords militaires y afférentes, par l'ouverture d'un terminal au niveau de Guerguerate, principale source de l'escalade enregistré ces derniers temps". Après avoir condamné la détermination des autorités marocaines à organiser en novembre leur "Forum d'Affaires Maroc-France" dans la ville occupée d'El Ayoune, après avoir organisé le Forum de Crans Montana dans la ville occupée de Dakhla, me Président Ghali a déploré le fait que "le France, pays des libertés et des droits de l'homme, soit partie de cette rencontre en et défie le Conseil de Sécurité onusien où elle occupe le siège de membre permanent". En janvier dernier, lors du dernier Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA tenu à Addis-Abeba, les appels pour la mise en œuvre de la déclaration adoptée, lors de sa 24e session tenue à Addis-Abeba du 30 au 31 janvier 2015, concernant le Forum Crans Montana, organisation basée en Suisse, ont été réitérés afin de s'abstenir d'organiser des sessions dans la ville de Dakhla, au Sahara occidental occupé. Un appel a également été lancé aux Etats membres et aux organisations de la société civile africaine à boycotter le prochain forum. Le président sahraoui a réaffirmé, dans sa lettre, que la présence du Maroc sur les territoires sahraouis, tel que précisé dans les décisions de l’Assemblée générale du Conseil de sécurité (CSI), de la Cours de justice internationale (CJI) et la cours de justice européenne (CJUE) entre autres, est une occupation militaire illégale, et que l’organisation de toute activité ou festivité organisée par l’occupant marocain dans les territoires sahraouies occupés constituent un acte offensif et provocateur qui va à l'encontre du droit international, du droit humanitaire international et du droit européen. La CJUE a affirmé clairement dans ses arrêts notamment de décembre 2016 et février 2018, que la RASD et le Maroc étaient deux pays distincts et séparés et que l’exploitation des richesses sahraouies était un acte illégal sans l'aval du peuple sahraoui sous la direction de son seul représentant légal "le Front Polisario".



Une députée française interpelle son pays



La députée française du parti la "République en marche" (LREM), Bérangère Couillard, a interpellé le gouvernement de son pays concernant les derniers développements de la question sahraouie et les résultats réalisés depuis l'adoption par le Conseil de sécurité onusien en avril dernier de la prorogation de six mois du mandat de la Minurso jusqu'au 31 octobre, a rapporté jeudi l'Agence de presse sahraouie (SPS). La députée française a adressé une question écrite au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans laquelle elle l'interpelle sur la situation au Sahara Occidental et les développements y afférents depuis l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la prorogation du mandat de la Minurso jusqu'au 31 octobre et son appel aux parties au conflit, à savoir le Front Polisario et le Royaume du Maroc, à relancer "des négociations directes sans conditions préalables", précise la même source. Elle s'est interrogée sur les résultats réalisés depuis l'adoption de cette décision qui a démontré la volonté de la communauté internationale à relancer le processus de règlement onusien à travers le retour aux négociations directes sur le Sahara Occidental en vue de parvenir à une solution définitive qui mettra fin aux circonstances difficiles dans lesquelles vivent les réfugiés sahraouies, et ce suivant le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans lequel il a exprimé sa grande "préoccupation" vis-à-vis de "la souffrance persistante des milliers de réfugiés sahraouis suite à échec à parvenir à une solution juste et définitive", ajoute la même source. Par ailleurs, la députée française a mis l'accent sur "l'impératif" de consentir davantage d'efforts pour apaiser la souffrance des réfugiés sahraouis de façon à améliorer la situation des droits de l'Homme dans les territoires sahraouis occupés selon les recommandations du SG de l'ONU dans son dernier rapport.

Pillage par des sociétés néo-zélandaises du phosphate sahraoui

« Une entrave au processus de paix onusien »

Le représentant du Front Polisario en Australie, Mohamed Fadel Kamal, a appelé, jeudi, les sociétés néo-zélandaises impliquées dans le pillage du phosphate sahraoui à cesser leurs activités qui sont en violation des lois internationales et entravent "le processus de paix de l’ONU et encourage le régime marocain à poursuivre son occupation illégale du Sahara Occidental". Saluant la position du gouvernement néo-zélandais en soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et son rôle positif lors de son mandant au Conseil de sécurité, le représentant du Polisario a toutefois condamné les activités des sociétés néo-zélandaises qui exploitent illégalement le phosphate sahraoui, soulignant que ces firmes sont "restées les seules à être présentes sur le terrain après le retrait de toutes les sociétés occidentales", se trouvant ainsi dans "une situation peu enviable". Le représentant du Front Polisario intervenait dans le cadre d'une conférence organisée par l’Institut néo-zélandais des relations internationales, sous le thème "le Sahara Occidental, dernière colonie de l’Afrique : rôle des richesses naturelles dans la persistance de l’occupation". La conférence a vu la présence d'ambassadeurs accrédités en Nouvelle Zélande, des magistrats, des académiciens, des journalistes et des responsables de l'ONU en Nouvelle Zélande, ainsi que des membres du Mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui et un grand nombre de d'étudiants et universitaires. Le représentant du Front Polisario a évoqué, dans son intervention, les phases de la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et les résolutions des Nations Unies et de la Cour internationale de justice (CIJ) qui ont affirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l’indépendance, a indiqué, jeudi, l'agence de presse sahraouie (SPSRASD. Dans ce cadre, le conférencier sahraoui a rappelé l'occupation marocaine qui était un viol flagrant de la charte de l'ONU et ses résolutions sur la décolonisation du Sahara Occidental, braquant la lumière sur les souffrances du peuple sahraoui dues à l'occupation de son territoire et la violation de ses droits et à son exode. Concernant le pillage des richesses naturelles sahraouies, M. Fadel a estimé que l'implication de ces sociétés "porte préjudice à la réputation de la Nouvelle-Zélande, peuple et gouvernement". "Le pillage du phosphate sahraoui par les sociétés néo-zélandaises entrave le processus onusien de la paix et encourage le régime marocain poursuivre son intransigeance et son occupation illégale des territoires sahraouis", a avancé le diplomate sahraoui, appelant ces firmes à mettre fin à ce pillage contraire aux règles du droit international. Le représentant du Front Polisario en Australie poursuit sa visite en Nouvelle-Zélande où il s'est entretenu avec des hauts responsables au ministère des Affaires étrangères, des membres de la commission des relations étrangères, de la défense et du commerce au Parlement, ainsi que des membres du groupe d'amitié parlementaire avec le Moyen-orient et l'Afrique.

Paix en Afrique

L'ONU souligne la réussite de trois opérations

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a souligné la réussite de trois opérations onusiennes aujourd'hui terminées en Afrique de l'Ouest.

"Du milieu des années 1990 au début des années 2000, une série de guerres civiles brutales ont ravagé la sous-région du bassin du fleuve Mano en Afrique de l'Ouest", a rappelé M. Lacroix dans une tribune publiée mercredi dans le journal Metro UN, à l'occasion de la Journée des Nations Unies (24 octobre). Le Libéria a connu deux guerres civiles en l'espace de 14 ans (1989-2003). La Sierra Leone a été dévastée par un conflit entre 1991 et 2002. La Côte d'Ivoire a été plongée dans une instabilité politique et militaire de 1999 à 2011."Aujourd'hui, les trois pays sont en paix en leur sein et avec leurs voisins", s'est félicité M. Lacroix. En janvier 2018, George Weah a été investi président du Libéria lors de la première alternance politique démocratique et pacifique qu'ait connu le pays depuis 70 ans. La Mission de l'ONU dans le pays a fermé ses portes quelques mois plus tard.

La Sierra Leone a organisé trois élections avec succès depuis la fermeture de l'opération de maintien de la paix en 2015, consolidant ainsi sa démocratie. En 2017, année de la clôture de l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire, le pays était la deuxième économie avec la croissance la plus rapide en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est membre non-permanent du Conseil de sécurité, ajout-il.

Minurso

Prolongement du mandat de six mois



Le Conseil de sécurité devrait proroger le mandat de la Minurso de six mois, jusqu’au 30 avril 2019, dans une démarche visant à appuyer la relance des négociations directes entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc. La toute première mouture du projet de résolution sur la Minurso, consultée par l’APS, prévoit une prorogation de six mois seulement, déclinant la demande du secrétaire général, Antonio Guterres, qui a recommandé une prolongation d’une année dans son nouveau rapport sur le Sahara Occidental. Le Conseil de sécurité, conforté par la position américaine, veut préserver la dynamique insufflée par l’émissaire Horst Kohler et maintenir la pression sur les partis au conflit afin qu’ils reviennent à la table des négociations. La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis. Depuis le processus de paix est au point mort. La durée de la prorogation est au centre des tractations entamées à New York sur cet avant-projet en prévision de son adoption lundi prochain. Les Etats-Unis, porte-plume des résolutions sur le Sahara Occidental, sont catégoriques sur cette question, estimant qu’un renouvellement de six mois était le seul moyen d’appuyer la relance du processus de paix et de mettre un terme au statut quo au Sahara Occidental. La France quant à elle s’est dit favorable à une prolongation d’une année évoquant "un élan politique" et "une dynamique positive" sur lesquels il faut bâtir. Le projet de résolution invite le secrétaire général à informer régulièrement le Conseil de sécurité de l’évolution des négociations à chaque fois qu’il le juge opportun, le priant de présenter un rapport sur la situation au Sahara Occidental avant l’expiration du mandat de la mission onusienne. Le Conseil a réaffirmé son plein appui au président Köhler, et se félicite que les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, et les pays voisins et observateurs, l’Algérie et la Mauritanie, aient répondu favorablement à l’invitation de Köhler de participer aux discussions de Genève en décembre.



Corées

Le Sud et le Nord complètent le désarmement de la DMZ



La Corée du Sud et la Corée du Nord ont complété le retrait des armes et postes de contrôle de la Zone commune de sécurité (JSA) au sein de la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule coréenne, a annoncé jeudi le ministre sud-coréen de la Défense. Le ministre a déclaré dans un communiqué que les autorités militaires de la Corée du Sud et de la Corée du Nord ainsi que le commandement des Nations Unies avaient retiré toutes les armes à feu, munitions et sentinelles des postes de contrôle de la JSA. Le désarmement de la JSA avait été convenu par les chefs de la Défense des deux Corées en septembre lors du sommet de Pyongyang entre le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue Nord-coréen Kim Jong Un. Pour la tâche de sentinelle, 35 soldats désarmés seront stationnés par chaque camp dans la JSA, a indiqué le ministre sud-coréen. Au cours des deux prochains jours, les deux Corées et le commandement de l'ONU ont prévu de mener une vérification conjointe du retrait. A partir du 1er octobre, les soldats des deux camps ont mené une opération de 20 jours pour retirer les mines anti-personnelle au sein de la JSA, qui a été établie juste après l'armistice de la Guerre de Corée (1950-1953).