Grand angle : Un rôle à repenser

Une nouvelle fois, un envoyé spécial de l’ONU pour un pays en proie à un conflit va quitter ses fonctions sans avoir réussi à remplir sa mission. Celle de faire accepter par les parties prenantes le processus de paix élaboré sous l’égide de l’organisation onusienne. Dans le contexte du conflit en Syrie, Staffan de Mistura n’est pas le premier à avoir pris la décision de remettre le tablier. En fait, ce conflit en est à son troisième émissaire… démissionnaire. Le premier médiateur – Kofi Annan – fut annoncé conjointement par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Nabil Elaraby, le 23 février 2012. Face au blocage rencontré dans l’accomplissement de sa mission, il a démissionné de sa fonction le 2 août 2012. Lakhdar Brahimi sera nommé pour le remplacer. Le diplomate algérien débutera officiellement ses nouvelles fonctions le 17 août 2012 et il démissionnera à son tour en mai 2014. L’absence d’un consensus international à même de faciliter sa tâche aura eu raison de lui et de ses efforts. Le diplomate italo-suédois M. Staffan de Mistura reprendra cette délicate mission en mai 2014. Mais à son tour, il a annoncé son départ pour fin novembre pour « raisons personnelles ». Il aura eu le mérite de tenir plus de quatre ans ! Un départ qui sonne néanmoins comme un échec de « l’envoyé spécial » – également appelé « médiateur international » ou « émissaire » – du Secrétaire général des Nations unies, nommé par résolution onusienne pour promouvoir des négociations et régulations politiques sur un dossier spécifique. Mais faut-il aussi le souligner dans le cas du conflit syrien, la multiplication des acteurs et des protagonistes a eu pour conséquence la complexification de la crise.

« Un véritable jeu diplomatique s’est mis en place avec le début de la crise syrienne remettant en cause la légitimité onusienne à résoudre le conflit », a-t-on aussi souligné à juste titre. En fait, alors qu’il était légitime de penser que les démissions des deux envoyés spéciaux dénonçant la complexité de leurs actions allaient donner à réfléchir à la communauté internationale, la poussant à repenser les actions des médiateurs internationaux et les outils du Conseil de sécurité, il semble que ce travail n’a pas été fait et que leçons suggérées par leur départ n’ont pas été retenues. Pour preuve, celui annoncé de Staffan de Mistura. Pourtant, il est plus que jamais essentiel que l’ONU puisse imposer sa capacité à être un acteur incontournable dans la résolution des conflits dans le monde. Dans l’intervalle, un sommet Turquie-Russie-France-Allemagne sur la Syrie est programmé aujourd’hui à Istanbul et un prochain round de négociations d’Astana, un autre processus visant à mettre un terme au conflit syrien pourrait se tenir à la fin de novembre ou au début de décembre, selon des médias russes.

Nadia K.