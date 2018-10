UNRWA : Les eurodéputés votent contre la réduction des aides

Le Parlement européen a voté, mercredi, en majorité écrasante contre la proposition de réduire les aides européennes en faveur du secteur de l’éducation en Palestine, a rapporté, jeudi, l'agence de presse palestinienne Wafa. La majorité a rejeté ainsi un projet contre les populations palestiniennes et demandé à fournir une aide européenne supplémentaire de 22 millions d’euros à l’UNRWA pour cette année en cours, à travers une autre résolution qui a été votée à la même occasion. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Ryadh al-Maliki, a déclaré qu'Israël "a reçu une nouvelle défaite" après que le Parlement européen a rejeté "un projet de résolution israélien sur l'éducation palestinienne présenté par un groupe du parti démocrate-chrétien, qui a appelé la Commission européenne et les Nations unies à surveiller les manuels palestiniens et présenter les amendements nécessaires pour supprimer "l'incitation à la haine contre Israël et la diffusion d'une culture de la haine contre les juifs". Dans ce contexte, le Conseil national palestinien a salué les décisions du Parlement européen soutenant le peuple palestinien malgré "les campagnes d'incitation menées par Israël et ses partisans extrémistes" dans le Parlement européen. Les responsables palestiniens ont affirmé que ces décisions prouvent encore "l'attachement du monde libre et des représentants des peuples aux principes de justice, de vérité, de rejet de l'occupation, de la colonisation et de l’injustice pratiquées par Israël contre le peuple palestinien". L’Unrwa avait lancé récemment un appel à contribution afin de répondre à la crise des réfugiés palestiniens privés du soutien financier des Etats Unis.



Ghaza soulagée



A Ghaza, la seule centrale électrique a atteint jeudi son plus haut niveau de production depuis des mois, grâce à un accord visant à mettre fin aux coupures de courant dans cette enclave, ce qui va permettre d'alléger les souffrances de la population ghazaouie, a indiqué l'Onu. "Aujourd'hui, la deuxième turbine de la centrale de Ghaza a commencé à produire 52 mégawatts (MW) ce qui va permettre d'alléger les souffrances de deux millions de Palestiniens à Ghaza", s'est félicité l'envoyé de l'ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, sur son compte Twitter. Il a précisé que la production d'électricité avait atteint jeudi 172 MW, le niveau le plus élevé depuis le 21 janvier dernier. Mais ces fournitures sont encore loin des 500 MW nécessaires pour assurer un approvisionnement complet de l'enclave. L'ONU a estimé à 60 millions de dollars (52,5 millions d'euros) le don du Qatar pour le combustible livré mardi dans l'enclave palestinienne, pour assurer l'approvisionnement de la centrale pour une période de six mois.

R. I.