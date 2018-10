Projet de nouvelle constitution en Syrie : Le refus de Damas

Le Conseil de sécurité devait tenir hier une réunion pour discuter de la Syrie, après le refus de Damas de débattre sous l'égide de l'ONU d'une nouvelle Constitution, a-t-on indiqué de sources diplomatiques. L'émissaire de l'ONU pour ce pays, Staffan de Mistura, a essuyé, mercredi, à Damas, une fin de non-recevoir alors qu'il était venu essayer de lever le blocage de la Syrie à la création d'un Comité constitutionnel.

Ce comité est censé élaborer une nouvelle Constitution pour jeter les fondements d'une transition politique en Syrie, déchirée par la guerre depuis 2011. Staffan de Mistura devrait participer via une liaison vidéo à la réunion du Conseil de sécurité, demandée par les Etats-Unis, selon les mêmes sources diplomatiques. La semaine dernière, l'émissaire était venu en personne devant le Conseil à New York pour annoncer qu'il quitterait ses fonctions à la fin du mois de novembre et qu'il essayerait de vaincre les réticences syriennes à voir créer un Comité constitutionnel sous les auspices de l'ONU.

La formation de ce Comité avait été décidée en janvier lors d'une réunion internationale organisée à Sotchi par la Russie et à laquelle participait la Syrie. Depuis, les discussions ont traîné en longueur et Damas, soutenu par l'armée russe, a repris le contrôle militaire de plusieurs régions en Syrie. Mercredi, le chef de la diplomatie syrienne Walid Mouallem, cité par l'agence syrienne Sana, a clairement signifié à Staffan de Mistura que "la Constitution, et tout ce qui s'y rapporte, était une question de souveraineté (...) sans aucune ingérence étrangère" possible.

La réunion du Conseil de sécurité, qui devrait à nouveau se traduire par des divergences de point de vue entre les Occidentaux et la Russie, se tiendra à la veille d'un sommet sur la Syrie à Istanbul réunissant les dirigeants de la Turquie, de la Russie, de la France et de l'Allemagne.



Nouveaux pourparlers d’Astana fin novembre ou début décembre



Le ministre kazakh des Affaires étrangères, Khairat Abdrakhmanov, a annoncé que le prochain round de négociations d’Astana sur la résolution du conflit syrien pourrait se tenir à la fin de novembre ou au début de décembre, ont rapporté des médias russes. Selon le site électronique de la chaine Russia Today, Khairat Abdrakhmanov a déclaré jeudi à la presse que "les représentants des pays garants du processus d’Astana ont l’intention de tenir un nouveau round de négociations sur la crise en Syrie à Astana", ajoutant que "selon des données préliminaires, la date de la tenue de ce round pourrait être à la fin du mois de novembre ou au début décembre". De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, a indiqué que les trois pays garants du processus d’Astana (Russie, Iran et Turquie) œuvrent actuellement pour définir la date de la réunion à haut niveau sur la Syrie. M. Verchinine a ajouté que "des consultations sont menées à haut niveau avec les représentants des pays garants et examiné la situation actuelle afin d’accélérer le processus politique en Syrie". La Russie, la Turquie et l'Iran ont convenu lors du 10e round des pourparlers d'Astana, tenu en août dernier, de poursuivre leurs efforts conjoints en vue de faciliter le travail du Comité constitutionnel syrien et favoriser la résolution politique en Syrie.

M. T. et agences

Implication américaine dans des attaques aux drones

Le Kremlin qualifie les données d’«alarmantes»

Le Kremlin a qualifié jeudi d'"alarmantes" les informations selon lesquelles le téléguidage des drones utilisés lors d'une attaque contre la base à Hmeimim en Syrie avait été effectué depuis un avion de patrouille américain, ont rapporté des médias russes, citant le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. La réaction du Kremlin a été faite suite à une annonce du vice-ministre russe de la Défense, affirmant que lors de l’une des nombreuses attaques de drones contre la base aérienne russe à Hmeimim, ces appareils étaient téléguidés depuis un avion américain de patrouille, a rapporté l'agence Sputnik. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a affirmé que la déclaration de la défense russe représente une "information alarmante". "Sans aucun doute, ce sont des informations très alarmantes, personne dans ce cas ne devrait avoir le moindre doute que des conclusions appropriées et une analyse appropriée seront effectuées par nos militaires", a ajouté M. Peskov. Le porte-parole du Kremlin a assuré que "l'armée russe peut présenter tous les détails sur cette affaire". Le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a indiqué, lors d'un forum sur la sécurité qui se déroule à Pékin du 24 au 26 octobre, que "le téléguidage des drones lors d'une attaque contre la base russe de Hmeimim avait été effectué depuis un Boeing P-8 Poséidon américain, sans préciser la date de cette frappe". Il a affirmé qu'il s'agissait d'une attaque massive impliquant 13 drones et que ces appareils étaient dirigés par "une équipe unifiée lorsqu'un avion de reconnaissance américain Poséidon-8 patrouillait en Méditerranée pendant huit heures". En août dernier, les militaires russes ont abattu 45 drones lancés depuis Idlib pour attaquer la base aérienne de Hmeimim, selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.