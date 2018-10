Kick-Boxing (10e Championnat arabe) : La sélection algérienne vise le haut du podium

L'équipe algérienne de kick-boxing et full-contact prendra part au 10e championnat arabe, prévu à Alger du 29 octobre au 1er novembre, avec l'ambition de prendre place sur la plus haute marche du podium, a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne de la discipline. «La sélection algérienne a beaucoup progressé par rapport à l'édition précédente (Jordanie-2017) où elle avait terminé à la 2e place. Cette fois-ci, nous visons carrément la première place, tout en espérant récolter le maximum de médailles», a indiqué le président de la Fédération algérienne de kick-boxing, full contact, Muay thai et disciplines assimilées (FAFKBA) Abbas Essaid. quarante quatre athlètes défendront les couleurs algériennes dans cette compétition qui aura lieu à la salle omnisport de Chéraga. Les participants algériens, parmi eux 14 dames, «sont fin prêts pour s'illustrer dans les trois spécialités auxquelles ils vont participer : kick boxing, full contact et Ai Kwon .

Outre les athlètes algériens, «près de soixante cinq sportifs de huit pays ont confirmé leur participation à ce rendez-vous. Il s'agit du Bahreïn, Emirats arabes, Jordanie, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, Yémen. Nous attendons, et la venue des Soudanais et Mauritaniens». En l'absence de la sélection égyptienne qui ne dispose pas d'une fédération nationale, «l'équipe émiratie sera le seul véritable concurrent à nos athlètes», selon Abbas Essaid qui indique que l'équipe des Emirats Arabes sera présente à Alger avec «un nombre important d'athlètes encadrés par des techniciens étrangers». Le rendez-vous d'Alger regroupera, cette fois-ci, la majorité des pays maghrébins (exceptée la Libye), a fait savoir le président de la Fédération algérienne, ajoutant que l'équipe du Maroc renferme, elle aussi, des athlètes talentueux habitués, eux aussi, à s'illustrer dans les compétitions arabes. Quant aux athlètes des autres pays, tels la Palestine, le Yémen et la Syrie, ils ne seront présents que dans certaines catégories de poids et chercheront surtout à se mesurer à des concurrents d'un plus haut niveau.

Les combats en Full contact et Ai Kiwon auront lieu dans 12 catégories : -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86kg, -91kg et +91kg. En revanche, pour la spécialité semi-contact, la compétition se déroulera dans huit catégories de poids : -57kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg et -86 kg.

Ce championnat arabe représente, pour le premier responsable de la Fédération algérienne, un rendez-vous réunissant des «sélections arabes de bon niveau», et offrant aux athlètes de beaucoup de sélections»l'opportunité de se mesurer «non seulement à l'échelle arabe, mais également pour atteindre, à l'avenir, le niveau mondial, comme le souhaitent les Fédérations arabes de la discipline». «La pratique du kick- boxing est très répandue dans le monde arabe, alors que le niveau de cette discipline est en évolution dans les championnats arabes, eu égard au travail technique entrepris par les athlètes dans les pays arabes», a conclu Abbas Essaid.

L'Algérie a déjà organisé une édition de championnat arabe de kick- boxing, full contact et Kiwan, en 2004, remportée par l'équipe de Jordanie.



Programme du championnat

arabe-2018 d'Alger :



26 et 27 octobre : Arrivée des délégations

28 octobre : Tirage au sort

29 octobre : Cérémonie d'ouverture

30 octobre : Compétition - Eliminatoires

31 octobre : Compétition - Eliminatoires

1er novembre : Finales et cérémonie de clôture

2 novembre : Visites touristiques.

Le Maroc représenté par 10 athlètes



Un total de dix sportifs marocains, dont quatre dames, prendront part aux 10e championnats arabes de Kick-Boxing, prévus à Alger du 26 octobre au 3 novembre, a indiqué la Fédération royale marocaine de Kick Boxing Muay thai-Savate et Sports Assimilés. Le groupe marocain est composé d'Oumaima Belouerat, Houda Anabi, Khawla Abrim, Chaimae Belkasmi, Nabil Zouizen, Abdelali Zahdi, Hamza El Himer, Saad El Kabsi, Oussama Didouh et Othamn El Fekkaki, a précisé la même source, le technicien national Ouassou Lahcen, l'arbitre Abdelkrim Metroufi et le docteur de l'équipe Mohamed Messoudi.