Festival international : Les participants très satisfaits

Les participants au Festival international de boxe, organisé par la Direction générale de la Protection civile (DGPC), au niveau de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beida (Alger), ont salué l'initiative lancée par ce corps, dans le cadre de la célébration du

64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, 1er Novembre 1954. Cette session a vu la participation de plus de 20 boxeurs, dont 8 boxeuses, différentes tranches d'âges et poids (hommes-femmes), représentant cinq équipes, dont la plus importante est un club suisse de boxe, en sus de la Protection civile de la wilaya de Tiaret et celle de Dar El Beida (Alger), la Sûreté nationale, le club jeunesse Sidi-Ayad de Timizar ( Bejaïa). L'entraineur du club de Genève de boxe a indiqué, à ce propos, que «cette session est un modèle à suivre, afin de permettre aux sportifs de nouer des contacts avec les étrangers, tout en conférant au rendez-vous un cachet international». «Je pense que les boxeurs algériens possèdent un niveau acceptable et sont capables d'aller loin dans les grandes compétitions. Ils nous ont impressionnés avec leur niveau et le degré de leur préparation.

Nous devons rester en contact continu avec les boxeurs algériens, car ils ont de la matière», a précisé à l'APS, le même entraîneur. Pour sa part, l’entraineur de l’équipe de la Protection civile de Tiaret, Chaoua Mohamed a déclaré à l’APS: «Nous sommes heureux de l'organisation de ce tournoi, notamment en ce qui concerne l’aspect technique qui a connu un bon niveau. Et pour ce qui est de mon équipe, je peux dire qu’on a eu de forts affrontements, notamment face à l’équipe suisse». L’entraineur de l’équipe de la Protection civile de Dar El Beida (Alger), Ziani Houcine, a affirmé dans sa déclaration à l’APS que «la participation d’une équipe étrangère avec des éléments préparant des tournois internationaux, est une chose positive pour nos éléments, et je vois que de tels tournois sont un meilleur examen pour nos boxeurs».

Le chargé de communication de la direction générale de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui a précisé que «le sport exercé au niveau de la Protection civile a connu un saut qualitatif au cours des dernières années». Ce festival a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, notamment l’ex-Directeur général de la Protection civile, le colonel El Habiri Mustapha actuellement directeur général de la Sûreté nationale (DGSN).