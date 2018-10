7e Edition du semi-marathon d’Alger (Sport pour tous) : Enthousiasme et bien-être

Belle matinée, hier matin, du côté de Dely-Ibrahim, avec le déroulement de la 7e édition du semi-marathon d’Alger sport pour tous, sport santé et bien être.

Organisé par Pro-Organisation dirigé par notre ami Abdelmadjid Rezkane, spécialisé dans l’événementiel, en partenariat avec la Ligue algéroise du sport pour tous (LAST), sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, cet évènement sportif a été une nouvelle fois une belle réussite.

De nombreux citoyens ont répondu à l’appel des organisateurs et ont affiché beaucoup d’enthousiasme en la circonstance avant le coup d’envoi du départ de la course. Une superbe ambiance régnait et les amateurs de marathon ont loué les mérites de

Pro Organisation, à sa tête Abdelmadjid Rezkane, ainsi que la LAST qui leur a donné l’occasion de vivre leur passion.

Les autorités locales représentées par le wali délégué de Cheraga et le président de l’Assemblée populaire de Dely-Ibrahim ont honoré par leur présence cette manifestation sportive de masse. Environ 900 participants ont pris le départ de la course dont le coup d’envoi a été donné par le wali délégué de Cheraga au niveau de l’esplanade de la forêt Bois des Cars de Dély-Ibrahim, vers 9h30. La junte féminine était aussi présente en masse. En effet, une centaine de femmes ont pris part à cette

7e édition. La distance parcourue était de 10,5 km sur le parcours suivant : esplanade Bois des Cars-route Ahmed Ouaked passage devant la FAF-Maison des fédérations-Terrain du Golf-Hôtel Militaire-Chevalley-Rond point en direction du stade Olympique-Rond Point Ain Allah- en direction de la FAF-route Ahmed Ouaked-passage

devant la FAF arrivée devant l’esplanade du Bois des Cars. À préciser que les athlètes licenciés avaient le droit de participer à cette compétition de masse, sans qu’ils ne soient concernés par le classement dans les résultats officiels, ni par les récompenses remises aux vainqueurs. Les participants ont été classés pour les deux sexes au classement général par catégorie d’âge (18 à 30 ans, 31 à 40 ans, 41 à 50 ans, 51 à 60 ans, 61 ans et plus). À noter également la présence de participants étrangers, de différentes nationalités (France, USA, Chine, Suède, Turquie, Portugal, Italie, Angleterre, Espagne, Russie, Tunisie). Nombre d’entre eux sont des diplomaties entre autres. La course s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les cinq premiers au classement général (dames et hommes) ainsi que les premiers de chaque catégorie ont été récompensés par des médailles, coupes et cadeaux (Smart phone) offerts par les sponsors de cette 7e édition du semi-marathon d’Alger. Les organisateurs ont tenu à remercier vivement Iris, Ramy, Toudja, Federco et El kendi Part of MSpharma, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le wali délégué de Cheraga, le président d’APC de Dely Ibrahim, le directeur général des Sports, le président de la Fédération algérienne du sport pour tous, le président de la Ligue algéroise du sport pour tous, le directeur de la Jeunesse et ses Sports de la wilaya d’Alger, le chef de Sûreté de la daira de Cheraga et son équipe mobilisée pour encadrer l’évènement, le directeur de la Protection civile de la wilaya d’Alger et le directeur de la santé de la wilaya d’Alger.

Mohamed-Amine Azouz