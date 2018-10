Ligues-1 et 2 : La LFP reporte toutes les rencontres de la 12e journée

La 12e journée des Ligues-1 et 2, prévue initialement vendredi et samedi, n’aura finalement pas lieu. La LFP a décidé de reporter tous les matches de cette journée aux 30 et 31 octobre, à l’exception de ESS-NAHD, ASAM-USMBA et JSK-CSC, programmés les 15 et 18 novembre.

De prime à bord, la décision de la LFP de reporter toutes les rencontres de la 12e journée des Ligues-1 et 2 a surpris plus d’un, tant est il n’était pas question jusqu’à jeudi soir d’un quelconque report d’aucune rencontre que ce soit. Même le match MCA-JSS était maintenu initialement en dépit de la demande introduite par le Mouloudia de le reporter à mardi.

La direction du MCA avait joint jeudi soir à sa demande les procès verbaux des comparutions de plusieurs de ses joueurs devant le procureur de la République de Bordj Bou Arréridj dans l’affaire des incidents ayant émaillés la rencontre CABBA- -MCA (0-1).

En effet, la plupart des auditons ont duré jusqu’à 20h30 ce qui a fait dire à la direction du MCA qu’il est légitime que sa rencontre du lendemain soit reportée.

Néanmoins, la LFP a décidé du report de toutes les rencontres de la 12e journée sans exception. «La Ligue de football professionnel a décidé de décaler tous les matches la

12e journée du championnat de Ligue-1 et de Ligue-2 Seniors et réserves aux 30 et 31 octobre après avoir été programmées initialement les 26 et 27 octobre», a annoncé la LFP dans un communiqué publié jeudi aux alentours de 22h sur son site internet. La LFP a expliqué ce report par «la tenue, ce samedi, de l’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne de football, et vu son extrême importance, que la LFP a pris cette décision afin d'assurer une large participation, et de répondre aussi aux vœux de quelques présidents de clubs et des présidents de ligues désignés comme commissaires aux matches pour les rencontres de ce week end», lisait-on encore dans ledit communiqué.

La ligue a tenu à expliquer que «le décision répond strictement à l’intérêt supérieur du football algérien sans aucun calcul restrictif et étroit», comme pour prévenir dès à présent toute polémique autour de cette décision.

Enfin, la LFP a précisé qu’elle prenait en charge les frais engagés par les clubs en déplacement dans le transport et l’hébergement.

À préciser que la plupart des rencontres des deux Ligues se joueront, mardi et mercredi 30 et 31 octobre.

Seuls trois rencontres sont reportées au mois de novembre prochain, en l’occurrence ESS-NAHD et ASAM-USMBA, programmés le 15 novembre et JSK-CSC programmé le 18 novembre.

Amar B.