Dans la LUCARNE : Report et A.G.E de la FAF

Le week-end est en générale réservé aux compétitions nationales au niveau de l’élite. Le calendrier a été respecté, puisque la LFP, le plus normalement du monde, avait programmé le déroulement de la 12e journée dans les deux divisions. C’est un fait même très banal puisque le championnat suivait son cours normalement jusqu’à la fin de la phase aller. Toutefois, et contre toute attente, la LFP de Medouar décide en soirée de reporter cette journée jusqu’à la fin du mois en cours (les 30/31 octobre). D’autres rencontres, pour on ne sait quelle raison, ont été remises à la mi-novembre. Les observateurs ont été réellement surpris par ce report pour le moins inattendu, puisque la décision n’a été prise que vers 22h, jeudi ; une décision surprennante, puisque tous les clubs avaient pris leurs dispositions pour effectuer les déplacements pour affronter leurs différents adversaires. Que s’est-il passé entre temps pour que le président de la LFP prenne cette décision. Il est clair que tout le monde a été pris de court, puisque les clubs n’ont pas été saisis par la structure qui gère notre football avant la prise décision. Selon un dirigeant de la JS Saoura, son club l’a su par le biais de la télévision, comme par pur hasard. Dans le communiqué de la LFP, on a expliqué la raison de ce report par le déroulement de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FAF, aujourd’hui, à Sidi-Moussa. C'est-à-dire pour motiver son action, il est écrit dans le communiqué que ce report s’explique par le souci de la LFP de donner une grande importance au développement du football algérien. C'est-à-dire sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, il est dit qu’il n’y a «aucun sous-entendu» dans cette décision prise à la dernière minute par la LFP». Le CSC, par le biais de son président Arama, n’a eu la nouvelle vers 23h du soir. Toutefois, la LFP accepte de prendre en charge tous les frais engagés, déplacements, hôtel et restauration des clubs concernés. C’est une première fois qu’on se joue de cette manière des clubs de l’élite. Théoriquement, cette situation montre le laisser aller dans une discipline gérée parfois suivant les «humeurs» et certaines situations pratiques des uns et des autres. Certes, le président a compris la chose en affirmant qu’il y a «anguille sous roche». En disant cela, il veut expliquer que certains pensent autre chose. Par conséquent, on donnera le primat à cette Assemblée générale extraordinaire concernant la construction des centres de formation. Là, il y aura une certaine tension car beaucoup de membres de l’AG sont contre la construction de ces centres de formation qui seront, le moins que l’on puisse dire, trop onéreux. On parle même de plus de 500 milliards de centimes. D’autres, par contre, veulent que l’hôtel soit pris en ligne de compte du fait qu’il pourrait être très rentable et permettre ainsi à la FAF de trouver des ressources financières continues. Toutefois, rien n’est encore tranché pour les membres de l’AG de la FAF. Par conséquent, on peut dire que notre football n’est pas encore sorti de l’auberge. Il faut appliquer des mesures fermes pour éviter à notre football de faire du surplace. Et cela ne peut que jeter un coup de froid au sein de la famille sportive et ceux qui suivent cette discipline.

Hamid Gharbi