Examen, pour la première fois, de la situation des handicapés à Genève

Le Comité des droits des personnes handicapées est un organe composé d’experts indépendants qui surveille l’application de la Convention par les États Parties. Chaque État doit lui présenter un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État Partie intéressé. Le Comité, qui se réunit deux fois par année à Genève, adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.

Le Comité sur les Droits des Personnes Handicapées des Nations unies, qui a examiné, pour la première fois, le rapport initial de l'Algérie, en août dernier à Genève, accueille avec satisfaction le compte rendu de l'Algérie, et remercie l'État des réponses écrites et se félicite de l'adoption de l'instruction ministérielle principale du 21 décembre 2013 relative à l'intégration du handicap dans les programmes sectoriels.

Lors de ses deux séances (401e et 402e), tenues les 29 et 30 août 2018, le Comité sur les Droits des Personnes Handicapées des Nations unies a adopté les observations finales, le 13 septembre 2018. Le rapport final stipule que le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l'Algérie, et remercie l'État des réponses écrites et se félicite de l'adoption de l'instruction ministérielle principale du 21 décembre 2013 relative à l'intégration du handicap dans les programmes sectoriels conformément à l'art. 33 (1) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l'accord signé le 22 avril 2018 visant à mettre en place des mécanismes de surveillance et d'inspection des travaux relatifs à l’accessibilité des bâtiments et des installations ouverts au public. Le Comité note également avec satisfaction la première édition du Dictionnaire de la langue des signes algérienne (2017) en tant que pas en avant vers la reconnaissance officielle de la langue des signes algérienne. Le Comité est préoccupé, par contre, par le fait que l'État n'a pas encore harmonisé sa législation avec la Convention, puisque les multiples niveaux d’évaluation de l’incapacité aux fins des prestations et d’autres services continuent de se concentrer sur les déficiences de la personne.

Consultation et implication active

Le comité se dit préoccupé par le fait que les personnes handicapées, par le biais de leurs organisations représentatives, ne sont pas consultées et ne participent pas activement à tous les processus de prise de décisions les concernant, y compris la mise en œuvre de la Convention, et recommande à l'État de prendre des mesures pour consulter et impliquer activement les personnes handicapées. Il recommande de sensibiliser les acteurs publics et privés, en particulier les avocats, le pouvoir judiciaire, les agents des forces de l'ordre, les fonctionnaires, les employeurs, les professionnels de l'éducation et de la santé, et les personnes handicapées elles-mêmes, au droit à l'égalité et à la non-discrimination.

Un manque d’assistants, d’enseignants et d’autres professionnels formés

Le comité relève aussi une quantité insuffisante d'assistants de garde d'enfants, d'enseignants et d'autres professionnels formés pour mener une politique de développement inclusif. Les enfants handicapés ne jouissent pas de leurs droits d'accéder aux services de santé, à la protection sociale et à l'éducation inclusive. Un grand nombre d'enfants handicapés, en particulier des enfants présentant des handicaps psycho-sociaux et intellectuels, vivent encore dans des établissements de soins alternatifs résidentiels. Les recommandations ici est d’encourager la prise en charge alternative dans les milieux familiaux pour les enfants handicapés, et, entre-temps, veiller à ce que les structures de soins alternatifs résidentiels disposent de personnel qualifié et de ressources financières suffisantes. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le fait que la législation existante en matière d’accessibilité physique n’est ni suivie ni mise en œuvre, faute de ressources. Il s'inquiète également de l'absence de législation visant à faciliter l'accès au plus grand nombre de personnes handicapées, en plus des personnes à mobilité réduite, à l'environnement physique, au transport, à l'information et aux communications.

Discrimination dans le secteur de l’emploi

Le Comité s'inquiète du fait que, malgré l'entrée en vigueur de l'article 27, de la loi du 8 mai 2002, qui stipule que tous les employeurs doivent consacrer au moins 1% des emplois aux personnes handicapées reconnues comme travailleurs, et la possibilité pour les employeurs de recevoir des fonds pour l'adaptation des postes de travail, les personnes handicapées continuent à être discriminées dans le secteur de l'emploi. Il recommande de préparer une stratégie nationale, en étroite consultation avec les organisations représentatives des personnes handicapées, afin d’accroître le taux d’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes. Il est préoccupé par l'absence de collecte systématique de données sur les personnes handicapées, par l’allocation de protection sociale existante pour les personnes handicapées et leur famille est insuffisante pour assurer un niveau de vie suffisant. Le Comité souligne enfin l’importance de toutes les recommandations et souhaiterait attirer l’attention de l’État partie sur la recommandation concernant la mise en œuvre et le suivi à l’échelle nationale des mesures urgentes à prendre.

F. L.



Fédération nationale des personnes handicapées

Les préoccupations des représentants des personnes aux besoins spécifiques

Elles étaient sept associations de personnes handicapées chapeautées par la fédération nationale à donner leurs avis et à répondre à la liste des points à traiter relatifs au rapport initial de l’Algérie, liste soumise par le comité des Nations unies. La Fédération nationale des personnes handicapées (FAPH) a exposé, dans son rapport alternatif, les principales préoccupations de la population aux besoins spécifiques en Algérie. La FAPH regrette que depuis de nombreuses années, l’évaluation du handicap continue à se faire par l’octroi d’un pourcentage attribué par un médecin spécialiste en orthopédie, qui, lui, utilise un barème datant de 1963. De plus, bien que le handicap n’apparaisse plus sur les cartes d’identité et les passeports, qui sont maintenant biométriques, il figure toujours dans les données numérisées de la personne dans la partie «Signes particuliers». Cependant, il continue, dans certaines wilayas, à être mentionné sur le permis de conduire obtenu par les personnes handicapées. La FAPH déplore aussi que le Conseil national des personnes handicapées — présidé par la ministère de la Solidarité nationale — depuis sa création en 2006, n’ait toujours pas élaboré de stratégie nationale pour la promotion des droits des personnes handicapées et leur participation sociale. De ce fait, les associations de personnes handicapées, très minoritaires, n’arrivent pas à faire entendre leur voix. De plus, ce conseil n’a jamais été consulté par le gouvernement, lors de l’élaboration de sa politique générale. Ce conseil n’a jamais non plus élaboré de rapports sur la situation de cette catégorie, et l’État d’ailleurs ne décrit que sa composition, ses membres, ses commissions, mais pas son bilan.

La FAPH déplore que l’enquête nationale sur le handicap, prévue depuis 2011, à laquelle l’État a consacré une subvention importante, qui a démarré en 2014, n’ait toujours pas dévoilé ses résultats. Pourtant, les termes de référence de cette enquête ont été élaborés avec les nouvelles approches du handicap, et aurait fourni beaucoup de données sur la violation du droit à l’égalité et la non-discrimination des personnes handicapées.

Femmes handicapées : invisibles pour la FAPH

Bien que l’État déclare que «l’arsenal juridique contre la violence à l’égard des femmes a été renforcé», il ne parle pas de la violence subie par les femmes en situation de handicap, alors que la plupart des femmes en situation de handicap vivent recluses au sein des familles, loin de toute vie sociale, et leur situation est encore plus grave lorsqu’elles ont un handicap intellectuel ou psychique, car lorsqu’elles sont internées dans des hôpitaux psychiatriques, elles sont très peu protégées contre l’arbitraire, la violence et les abus sexuels au sein de ces hôpitaux. Invisibles, beaucoup d’entre elles, en particulier les femmes célibataires, ne sont pas touchées par les campagnes de prévention du cancer du sein ou du cancer de l’utérus, car elles fréquentent rarement les structures de protection maternelle et infantile. La FAPH note également que «la stratégie nationale pour la promotion, l’intégration des femmes et ses plans d’actions» s’est terminée en 2014, sans avoir pris en compte les violences et les discriminations faites aux femmes handicapées. Pour ce qui est des enfants handicapés, l’État, dans toute sa stratégie pour les droits de l’enfant qu’il énumère dans ses réponses, les enfants handicapés ne sont pas du tout cités, sauf quand il s’agit de «distribution de vêtements, produits alimentaires spécifiques à certaines maladies, les fournitures scolaires… ». Ce qui dénote une vision très charitable vis-à-vis des enfants handicapés. Que les parents d’enfants handicapés moteur d’origine cérébrale sont aussi confrontés à un manque de moyens, puisque leurs enfants ne perçoivent une indemnité dérisoire de 4.000 dinars qu’à l’âge de 18 ans, et qui cible uniquement les jeunes handicapés à 100%. Ces parents ont mis en place, à travers leurs associations, des dispositifs d’insertion, mais rencontrent beaucoup de difficultés financières pour leur gestion.

L’éducation inclusive, un droit confisqué

La FAPH déplore le fait que l’éducation inclusive n’est toujours pas programmée ni inscrite dans la politique du ministère de l’Éducation nationale, puisque l’État déclare «ouvrir des classes spéciales pour accueillir les enfants en situation de handicap dans les écoles primaires», ce qui est contraire à la CRDPH. Les enfants handicapés sont cédés au ministère de la Solidarité nationale, à travers les 250 centres spécialisés, dans une vision de charité sociale et de «catégorie» à part qui sont pour eux la seule finalité sans perspective d’une inclusion sociale future. De plus, aucune formation pour l’accueil des élèves handicapés en direction des enseignants n’est inscrite dans leur cursus. Cette situation entraîne la déscolarisation des élèves handicapés dès la première année primaire, au motif qu’ils sont incapables de suivre en classe. La FAPH déplore aussi que pour les milliers d’enfants ayant besoin d’un accompagnement accru comme ceux handicapées psycho-sociales ou intellectuels (comme les enfants autistes), ils sont exclus de leur droit à l’éducation. Elle déplore aussi que les classes dites «spéciales», ouvertes au sein du système général de l’éducation, mais dépendants pédagogiquement du ministère de la Solidarité nationale, sont en fait des ghettos au sein de ces écoles, puisque les élèves handicapés ont des horaires de sortie et de rentrée à l’école à part. Ces classes n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, depuis leur démarrage dans les années 1990. Comme conséquence, rares sont les enfants issus de ces classes qui ont rejoint les classes ordinaires de la même école. La FAPH note avec préoccupation que les associations de parents d’enfants handicapés, qui ont ouvert des écoles par nécessité pour prendre en charge leurs enfants, mais sans aucune vision stratégique inclusive, font faces seules à de nombreuses contraintes financières et d’absence d’encadrement pour leur gestion, et doivent faire appel à la charité publique, très aléatoire, pour les faire fonctionner.

F. L.

Mme Atika El Mammeri, Présidente de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées

«Nos doléances ont été prises en compte»

Les conclusions et recommandations du comité des Nation unies sur la situation des personnes handicapées en Algérie vous confortent quelque part puisqu’elles relèvent les mêmes préoccupations que celle soulevées par la Fédération depuis des années, notamment en matière de prise en charge des femmes et enfants handicapées , en matière de scolarité d’accessibilité … Quel est votre commentaire ?

«L’examen du comité a débuté le 1er jour et durant la matinée du 2e jour par un long déroulement du rapport et du développement détaillé de celui-ci par la délégation algérienne (composée, entre autres, de plusieurs représentants du ministère de la Solidarité nationale, ainsi que du Ministère de la justice et du ministère des Affaires étrangères), ce qui a laissé un temps très limité pour pouvoir développer un débat plus interactif. Ce fut alors par la suite une série de questions et observations en lien au contenu du rapport qui ont été posées par les membres du comité des droits des personnes handicapées. Il a ainsi souligné l’écart qui existe en Algérie entre les lois qui garantissent les droits des personnes handicapées. Il a aussi relevé que les personnes handicapées étaient toujours confrontées à d’énormes problèmes d’accessibilité et que les chiffres de réalisation en ce domaine n’étaient pas convainquants. On s’inquiète sur l’absence d’une politique de désinstitutionalisation des enfants handicapés, relevant que plus de 7.000 (selon le rapport de l’Etat) n’étaient pas inclus dans les écoles prévus pour ces enfants et vivaient encore à l’écart de la société. Un expert a souligné aussi l’importance de l’article 19 de la Convention portant sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. Il a demandé à la délégation de relater quelle assistance (humaine ou matériel) bénéficiait, en Algérie, une personne handicapée vivant au sein de sa famille pour qu’elle puisse participer activement et de manière autonome à la vie sociale, si les transports publics étaient aménagés pour répondre aux déplacements des personnes handicapées. Il a été souligné qu’aucune plainte relative à la discrimination fondée sur le handicap n'a été déposée, ce qui pourrait indiquer que les procédures de plainte ne sont pas accessibles et bien connues des victimes. Un expert s’est inquiété du fait que les personnes handicapées ayant un handicap psycho-social n’aient pas le droit d’exercer ses droits civils. Il a relevé que le régime de tutelle prévu par l’article 80 du Code civil algérien n’était pas conforme aux dispositions de la Convention, contrairement à ce qu’affirme le rapport. Le comité a prié la délégation d’expliquer comment l’Algérie entendait renoncer au régime de tutelle pour passer à un modèle destiné à aider les personnes handicapées à prendre des décisions, –en matière civique et juridique notamment. Il a regretté également que l’enquête nationale sur le handicap prévue depuis 2011, n’ait toujours pas donné de résultats et que la définition du handicap qui figure dans la loi de 2002 ne soit pas tout à fait conforme à la définition qu’en donne la Convention et que tout l’arsenal juridique n’est pas été mis en conformité avec les dispositions de la convention dont l’Algérie est signataire depuis mai 2009. Beaucoup d’autres points, tous liés aux articles de la convention, ont été mentionnés ».



Quelles réactions attendez vous du ministère de la Solidarité nationale après la publication de ces recommandations ? Allons nous vers des solutions pour remédier aux manquements constatés ?

«Le rapporteur du comité pour l’examen du rapport a espéré que l’Algérie appliquerait ses recommandations et a encouragé l’Algérie à ratifier le Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées. Le comité a recommandé également à ce que l'État partie (Algérie) envisage d'engager le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention qui donnerait plus de possibilités aux personnes handicapées algériennes de défendre leurs droits. Il s’est félicité aussi de l'adoption de l'instruction du Premier ministre de décembre 2013 sur l'intégration du handicap dans les programmes sectoriels, conformément à l'art. 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la norme nationale régissant l'approbation technique des infrastructures pour personnes handicapées et l'accord signé le 22 avril 2018 visant à établir des mécanismes de suivi et d'inspection des travaux relatifs à la accessibilité des bâtiments et des installations ouverts au public. Le comité prend également note, avec satisfaction, de la première édition du dictionnaire de la langue des signes algérienne (2017), qui constitue un pas en avant vers la reconnaissance officielle de cette dernière.

Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, a indiqué que son pays prenait note de l’appel lancé par les experts en faveur de l’harmonisation de la loi algérienne avec les dispositions de la Convention. Espérons que tout cela se concrétise. Dans tout les cas l’Algérie est dans l’obligation d’adapter sa loi à la convention qu’elle a signé».

Propos recueillis par F.L.



M. Abssi Abderrazak Mourad, DG chargé du programme de la protection et de la promotion des personnes handicapées

«Les recommandations du comité constitueront un plan d’action pour l’Algérie»



La situation des personnes handicapées en Algérie a été évaluée pour la première fois par le comité des Nations unies en août dernier lors d’une séance-débat au cours de laquelle la délégation algérienne devait répondre à un certain nombre de questions. Comment s’est passé cet examen et quelle est la nature des questions soulevées ?

«Après l'ouverture de la session par Mme Theresia Degener, présidente du comité, et son accueil à la délégation algérienne, la parole a été donnée à la ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, présidente de la délégation algérienne, qui a présenté son allocution, au nom du gouvernement algérien (ci-jointe), dans laquelle elle a exposé le rapport initial de l'Algérie sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies, relative aux droits des personnes handicapées. Le rapport, établi par un groupe de travail multidisciplinaire, sous les auspices du ministère des Affaires étrangères, définit le cadre législatif et réglementaire ayant trait aux droits des personnes handicapées et donne une image réelle de leur mise en œuvre. Le rapport illustre également les défis et les contraintes auxquels fait face cette catégorie de la population dans notre pays. Mme la ministre a abordé en outre d’autres domaines aussi importants, tels que l'accessibilité, l’aide sociale de l'État et la participation de la société civile à la préparation, au suivi et à l'évaluation des programmes liés à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Les débats sont ensuite entamés et la première série de questions portait sur des sujets très sensibles, tels que l'inadéquation de certains concepts contenus dans certaines lois algériennes avec la Convention internationale, le manque de développement de la définition du handicap contenue dans la loi 02-09 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées, l'accessibilité, l'insertion scolaire intégré, les statistiques inhérentes à l’handicap, la participation des personnes handicapées et les organisations qui les représentent dans la prise de décision, les critères de détermination du handicap et le vécu des femmes handicapées en milieu rural et les moyens de les protéger … »

Le comité a exprimé dans ses conclusions finale des satisfactions sur quelques réalisations de l’état algérien à l’adresse des personnes handicapées, mais aussi des réserves concernant des insuffisances constatées notamment en matière d’adaptation des lois algériennes à la convention. Comment l’Algérie a-t-elle accueilli ces conclusions et quelle suite leur donnera-t-elle ?

«Lors de sa déclaration finale, Mme La ministre a souligné que la mise en œuvre de la Convention est un processus dynamique à travers lequel notre pays a lancé un atelier de réformes qui renforcerait les libertés individuelles et collectives et le bien-être des citoyens algériens. Dans ce contexte, notre pays a enregistré l’invitation du comité à adapter certaines dispositions du droit algérien à la Convention internationale. Madame la Ministre a présenté les remerciements de l'Algérie aux membres du Comité pour leur appréciation positive du saut qualitatif qu'a connu notre pays dans le domaine de l'accompagnement et de l'autonomisation des personnes handicapées. Notre pays va s’atteler à la mise en œuvre des recommandations qui ont été émises par le comité. Ces recommandations peuvent même constituer un plan d’action pour la commission qui travaille actuellement sur un projet de révision de la loi de 2002 relative a la protection et la promotion des personnes handicapées ».

Propos recueillis par F.L

Rapport initial et réponses de l’Algérie

Attentes et défis



Le rapport initial que l’Algérie soumet au Comité des droits des personnes handicapées fait le point sur la situation des droits des personnes handicapées en Algérie, en application du premier paragraphe de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Algérie, le 12 mai 2009. Ce rapport, élaboré par un groupe de travail interdisciplinaire mis en place à cet effet, se propose de faire connaître le cadre législatif et réglementaire encadrant les droits inhérents aux personnes handicapées et de donner une fidèle image de leur mise en œuvre, et enfin de souligner les défis et les obstacles auxquels est confrontée cette frange de la population, lit-on sur le document. Dans ses réponses aux questions soulevées par le comité des Nations unies, l’Algérie rappelle que la révision des textes et leur mise aux normes par rapport aux traités internationaux et aux réalités nouvelles de la société algérienne est un processus permanent. La loi no 02-09 du 8 mai 2002 couvre l’ensemble des personnes handicapées, qu’elles soient porteuses d’un handicap moteur, visuel, auditif ou mental. Selon la loi algérienne, l’évaluation du handicap ne se fait plus sur les déficiences, mais sur les conséquences du handicap sur la vie quotidienne de la personne handicapée, y compris le handicap mental.

L’action de l’État consiste à mettre au profit des personnes handicapées toutes les prestations sociales qui se traduisent par des programmes relatifs aux aides financières, aux prestations de compensation du handicap et aux prestations de compensation en établissement, définies par la législation et la réglementation en vigueur. Dans son discours inaugural, la ministre de la Solidarité dit, au nom de la délégation : «En soumettant ce rapport et en se présentant devant vous, pour la première fois, la délégation algérienne restera à votre écoute durant cet exercice. Aussi, elle vous entretiendra avec franchise et sincérité. Elle mesure les attentes et certainement les insatisfactions que votre honorable comité peut exprimer, et cela en raison du temps imparti, de ne pas pouvoir aborder, dans le détail, l’ensemble des questions soulevées.»

La scolarité, l’appareillage, le transport et la restauration des enfants handicapés sont à la charge de l’État

Le rapport de l’Algérie précise que «depuis la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, l’Algérie œuvre pour une pleine inclusion des enfants handicapés dans les écoles de l’Éducation nationale». Le nombre des enfants handicapés scolarisés n’a cessé de croître, pour atteindre 37.080 enfants handicapés, au titre de l’année scolaire 2017/2018. Par ailleurs, les femmes handicapées bénéficient, au même titre que toutes les femmes, de l’ensemble des prestations sociales, notamment les prestations de dépistage et de prise en charge du cancer du sein, conformément au «Plan national Cancer». À la question du comité de savoir si les représentants des personnes handicapées sont consultées, l’Algérie répond que «les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sont membres dans toutes les commissions, les comités et les groupes de travail chargés de mettre en place les stratégies et les programmes de développement des droits des personnes handicapées». La ministre de la Solidarité a conclu son intervention, en précisant : «Cependant, nous sommes pleinement conscients des défis qui nous attendent et auxquels il faudra trouver des réponses adéquates. Nous ne saurions les trouver qu’à travers une approche globale, par la mise en œuvre d’une stratégie nationale, avec l’implication de la famille, des associations qui interviennent dans le domaine du handicap et un dialogue constant avec les personnes handicapées, et à avoir, à travers l’échange interactif que nous allons entretenir, un dialogue qui puisse renforcer davantage les droits des personnes handicapées.»

F. L.