Syndicats, M. Zemali : « notre pays, un État social par excellence »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé hier, que l’Algérie est un «État social par excellence», comme en témoignent d’ailleurs, «les transferts sociaux stipulés dans la loi de finances de 2019, qui s’élevaient à 1,763 milliard de dinars, soit 21% du budget total de l’État».

Le ministre qui s’exprimait à l’ouverture des travaux du 3e congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale affiliée à l’Union générale des travailleurs algériens, qui se sont déroulés à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun, a indiqué que le système national de la sécurité sociale est basé «sur la solidarité entre les travailleurs de différentes générations et fonctionne selon le mécanisme de répartition et de partage des charges, et couvre toutes les franges, telles que définies par les conventions internationales y afférentes.

Il a ajouté que ce système «assure actuellement une large couverture sociale à plus de 39 millions d’Algériens et couvre d’autres catégories, notamment les nécessiteux et les personnes ayant des besoins spécifiques, grâce à la contribution de l’État et permet à plus de 2,3 millions de personnes de bénéficier de prestations de retraite».

M. Zemali a appelé dans cette optique, à «redoubler d’efforts pour renforcer le système de sécurité sociale et relever les défis», soulignant que le système national de sécurité sociale et de retraite «connaît des difficultés financières liées à plusieurs facteurs sociaux, économiques, démographiques et normatifs, qui sont principalement dus à la générosité de ce système».

«Le déséquilibre financier du système national de sécurité sociale est dû au déficit important et croissant de la branche des retraites, qui a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement, qui a soumis ce dossier sensible à une consultation dans le cadre de la tripartite», a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, il a appelé à la nécessité de «prendre toutes les mesures, et efforts pour rationaliser les dépenses et élargir et diversifier les contributions tout en améliorant les services». Il a également souligné «l’importance du dialogue social en tant que moyen démocratique idéal pour parvenir à l’équation du développement et de la justice sociale».

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Femme, Mme Ghania Eddalia, a souligné la nécessité de «promouvoir le dialogue social qui était, et reste une priorité du Président Abdelaziz Bouteflika ».

Elle a estimé que l’activité syndicale était «un droit indéniable légalement», appelant les syndicats à «s’armer des lois qui protègent et consacrent les droits des travailleurs». Abondant dans le même sens, le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algérien, M. Abdelmadjid Sidi-Saïd, a souligné l’importance du dialogue social et de la solidarité entre les travailleurs pour parvenir à la stabilité», tout en appelant à œuvrer pour surmonter les difficultés et à adopter le langage du dialogue pour résoudre les problèmes d’ordre professionnels.

Il a également évoqué les acquis réalisés par les travailleurs et les retraités grâce à «la politique judicieuse du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika», soulignant que le soutien de l’Union générale des travailleurs algériens au Président de la République, «repose sur des faits concrets, et ce dans le cadre du maintien de la paix et de la stabilité sociale»



Ali Ghalmi, élu président de la FNTSS pour un nouveau mandat



Pour ce qui concerne l’issue des travaux du 3e congrès de la fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale, affiliée à l’Union générale des travailleurs algériens, ceux-ci ont débouché sur le plébiscite M. Ali Ghalmi pour un nouveau mandat à la tête de la fédération.

M. Ghalmi a été élu président de la fédération pour un deuxième mandat consécutif par les 200 participants à ce congrès. À cette occasion, les participants ont adopté une «motion de soutien» appelant le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika «à la continuité et à poursuivre les réalisations».

Dans une déclaration à la presse, M. Ghalmi a indiqué que le rapport financier du précédent mandat a été présenté et adopté par les participants à ce congrès, qui ont également procédé à l’élection d’un comité exécutif de la fédération, outre l’adoption d’une résolution appelant à la pérennité du système de sécurité sociale qui traverse une période difficile, en particulier la branche de la retraite qui connaît une forte volatilité, faisant référence à l’existence d’environ 6 millions de travailleurs, non affiliés à la sécurité sociale. Selon lui, le système de sécurité sociale compte la contribution de deux travailleurs pour assurer la retraite d’un travailleur, alors que la règle exige la participation de sept salariés pour assurer la retraite d’un seul travailleur.

Dans ce contexte, le nouveau responsable élu a suggéré de recourir à «l’affiliation obligatoire» des travailleurs et faire en sorte que tous les travailleurs participent à la Caisse nationale de sécurité sociale, de manière «égale et équitable». Il préconise également de prévoir de lourdes sanctions à l’encontre des fraudeurs, tout en soulignant la nécessité pour l’État de s’engager à soutenir le système de sécurité sociale.

Salima Ettouahria