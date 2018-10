Pont d’Oued El-Kerma : Opérationnel le 1er novembre

La réception imminente du pont d’Oued El-Kerma, situé à l’entrée sud d’Alger, dont les travaux seront achevés d’ici la fin de ce mois, est à même de décongestionner la RN1 reliant Blida à Alger, au niveau de l’échangeur d’Oued El-Kerma, qui souffre d’embouteillages depuis plus d’une année, a fait savoir, hier, le directeur de la wilaya des travaux publics, M. Abderrahmane Rahmani.

«Les travaux lancés depuis juillet 2017 au niveau de cet ouvrage d’art seront prochainement achevés», a-t-il dit, et que «ce projet sera opérationnel au plus tard le 1er novembre».

Et d’ajouter que «l’achèvement des travaux de ce projet soulagera davantage les usagers de cette route, d’autant plus que la réception était prévue à la rentrée sociale (2018/2019), puis reportée en raison des intempéries».

Dans ce même sillage, le responsable a expliqué que «la programmation de l’aménagement de ce pont est plus que nécessaire, en vue d’éviter les inondations qu’a connues la région, en décembre 2016, ayant mené à une paralysie quasi totale de la circulation routière au niveau dudit pont qui était fissuré et qui constituait une menace pour les citoyens».

Doté d’une enveloppe de 300 millions DA, ce projet devait être livré en une année.

Cet axe a été par conséquent partiellement fermé durant les mois précédents, pour parachever les travaux d’aménagement, à travers la création d’une déviation sur le côté droit de l’entrée sud de la capitale, à même d’éviter aux usagers, les tracas d’un trafic dense au quotidien, avec le passage de 100.000 véhicules chaque jours, selon les chiffres avancés par la Gendarmerie nationale.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, faut-il le rappeler, avait mis en avant le fait que le secteur des Travaux publics a été classé parmi «les choix stratégiques» de l’Algérie, pour contribuer au développement de l’économie nationale. Poursuivant ses déclarations, M. Zaâlane avait, notamment, souligné que les efforts de l’État algérien, dans le développement et la modernisation du secteur des Travaux publics et des Transports, étaient constants.

Pour concrétiser ces investissements, l’État a alloué d’importantes enveloppes budgétaires pour le financement des projets de réalisation de ses différents plans de développement, avait-il indiqué, précisant également que le développement ayant touché les différents modes de transport était focalisé sur le développement des infrastructures de base du secteur, la modernisation des engins et équipements, et la formation de la ressource humaine, pour réaliser l’équilibre régional et préserver l’environnement, outre le développement des services et l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine des Transports.

Sami Kaïdi