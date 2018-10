Métro d’Alger : C’est parti pour la réalisation de deux nouvelles lignes

Le gouvernement vient de donner le feu vert pour la réalisation de deux extensions du métro d’Alger. Il s’agit de deux nouvelles lignes, la première relie la place des Martyrs à Bab El-Oued, et la seconde El-Harrach à Baraki. Des appels d’offres devraient être lancés prochainement, pour la sélection des entreprises de réalisation de ces deux tronçons qui viennent renforcer le réseau de chemin de fer urbain souterrain dans la wilaya d’Alger et la capacité du réseau du transport urbain du pays. Cette décision a été prise après le rétablissement de l’équilibre budgétaire suite à la récente augmentation des prix du pétrole sur les marchés internationaux. Une bonne nouvelle qui ne peut qu’enchanter les Algérois, dans la mesure où ces nouvelles stations de métro leur permettront de se déplacer plus facilement dans la capitale et ses alentours. En effet, la décision du gouvernement de lever le gel sur ces deux stations s’inscrit pleinement dans cette optique et vise à désengorger la capitale pour faciliter le quotidien de ses citoyens, et ce conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui insiste, à chaque occasion, sur la nécessité de préserver le bien-être du citoyen. Dans ce contexte, il faut rappeler que la réalisation du métro d’Alger et de ses diverses extensions est contenue dans le programme du Président de la République, qui a donné des instructions à l’effet de débloquer le projet d’extension du métro d’Alger vers plusieurs centres névralgiques de la capitale. Une décision qui a permis, faut-il le souligner, de désengorger certaines artères de la capitale, notamment après la mise en service, en avril dernier, des lignes du métro d’Alger entre la Grande-Poste et la place des Martyrs, et entre Haï El-Badr et Aïn Naâdja. Aussi, avec l’entrée en service de ces deux lignes, à savoir la Grande Poste-Place des Martyrs, d’une longue de 1,7 km, et celle d’Aïn Naâdja-Hay El-Badr de 3,6 km, cinq nouvelles stations ont vu le jour. Il s’agit, en l’occurrence, des stations d’Ali-Boumendjel et Place des Martyrs, pour la première ligne, et des stations des Ateliers, d’Aïn Naâdja I et d’Aïn Naâdja II, pour la deuxième ligne. Ces lignes s’ajouteront aux trois déjà existantes : La Grande Poste-Les Fusillés, Les Fusillés-Haï El-Badr et Haï El-Badr-El-Harrach.

Avec ces deux nouvelles extensions, le métro d’Alger s’étale actuellement sur une longueur de 18 km et se compose de 16 stations allant de la place des Martyrs jusqu’à El-Harrach. D’autres extensions sont en cours de réalisation ou le seront prochainement, permettant ainsi d’atteindre, en 2020, un réseau de métro d’une longueur de 40 km, reliant notamment la commune de Dar El-Beida (banlieue est d’Alger) à celle de Draria (les hauteurs ouest d’Alger). Le projet aura coûté plus de 90 milliards de DA, sans compter les travaux d’extension, dont une bonne partie a été déjà engagée et qui devrait porter à 139 milliards DA son coût total.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, avait indiqué, dans une récente déclaration, que le réseau des lignes du métro d’Alger connaîtra, à l’horizon 2030, une extension de 54 km, et comptera 55 nouvelles stations.

Kamélia Hadjib