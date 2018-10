Projet de Nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger : Appel à une bonne coordination entre les différents services

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a appelé à une bonne coordination entre les différents services concernés par le projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international Houari-Boumediène, indique un communiqué du ministère.

Lors d’une visite d’inspection, mardi, à la nouvelle aérogare, M. Zaâlane a mis l’accent sur l’importance d’une bonne coordination entre les différents services et l’intensification des essais concernant les systèmes techniques et informatiques, notamment le système de contrôle des bagages, l’enregistrement des voyageurs, les ascenseurs et les escalators, pour parer à tout imprévu, lors de la mise en exploitation de cette infrastructure.

M. Zaâlane était accompagné, lors de cette visite périodique qui s’inscrit dans le cadre du suivi sur le terrain des mégaprojets du secteur, par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, du Directeur général de la Sûreté nationale, Mustapha El-Habiri, et du directeur général des Douanes, Farouk Bahamid.

L’objectif de la visite dudit projet, qui connaît un bon taux d’avancement et auquel le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde une grande importance, est de s’enquérir de près des conditions et préparatifs de mise en service de cet important ouvrage d’art, en veillant à assurer une bonne coordination entre les services concernés en termes de prestation de services et de sécurité, pour garantir des services de qualité au niveau de cette réalisation.