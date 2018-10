Mila : Développement des zones montagneuses

Les communes montagneuses de la wilaya de Mila ont bénéficié d’une enveloppe financière de 359.480 000 millions de dinars destinés à la création de pistes agricoles et à soutenir les petits agriculteurs de ces régions, a indiqué mardi, le directeur local des Services agricoles, Messaoud Bendridi. Le même responsable a précisé, à l’APS, que ce montant a été octroyé conformément à l’instruction ministérielle n°365 du 14 avril 2018 relative aux conditions d’éligibilité au soutien de la caisse nationale de mutualité agricole. Le nombre de communes concernées par cette enveloppe financière s’élève, a-t-il souligné, à 22 collectivités locales, classées comme montagneuses dans la wilaya de Mila et devront bénéficier de l’ouverture d’une piste agricole de 75 km et l’aménagement de 75 km de routes à travers les communes concernées. Selon la même source, une attribution temporaire relative à l’étude et au suivi du projet de création de ces voies a été accordée cette semaine, ajoutant que les travaux seront lancés après l’achèvement des procédures réglementaires. Le deuxième aspect concerne le soutien aux petits agriculteurs des régions montagneuses de la wilaya à travers l’acquisition d’oliviers qui seront cultivés sur une superficie de 600 hectares ainsi que des arbres fruitiers sur 100 hectares, a fait savoir

M. Bendridi, soutenant que le nombre d’agriculteurs concernés par cette opération est de 700. L’opération ciblera également la filière de l’apiculture, avec l’acquisition de 1.670 ruches pleines d’abeilles et de matériel apicole à distribuer aux 167 agriculteurs des régions montagneuses, a-t-il ajouté. Cette même source a affirmé, par ailleurs, que la filière de l’élevage sera également renforcée avec 2.400 têtes d’ovins au profit de 200 éleveurs à travers les régions montagneuses de Mila. M. Bendridi a souligné, en outre, que chaque agriculteur a le droit de bénéficier du soutien dans une seule filière, ajoutant que ses services œuvrent avec d’autres acteurs pour soutenir ceux qui n’ont jamais bénéficié d’aucune aide dans le cadre des différents dispositifs de soutien de l’Etat.