Oran : Nouveau toit pour 3.416 familles

Une opération de relogement de 3.416 familles sera entamée aujourd’hui dans la wilaya d'Oran à l’occasion de la commémoration du

1er novembre prochain, a-t-on appris dans un communiqué des services de la wilaya. Cette opération d’envergure englobe 2.486 logements sociaux dont 1.600 destinés au relogement des habitants du bidonville à Sidi El Bachir, une agglomération secondaire située à l’Est de la commune de Bir El Djir, et 286 unités pour le relogement des détenteurs de pré-affectations du secteur urbain "El Mokran" d'Oran, a-t-on indiqué de même source. Le relogement des familles bénéficiaires est prévu au niveau du nouveau pôle urbain de Belgaïd Bir El Djir, a-t-on souligné.

À cela, il faut ajouter 250 logements publics de type locatif (LPL) dans la commune de Tafraoui, 200 unités de même type au niveau de la localité de Mahdia relevant de la commune de Oued Tlélat et 110 logements locatifs dans la commune de Benfréha. Selon la même source, 40 familles détentrices de décisions de pré-affectation à haï Derb (Oran) seront relogées dans la commune de Gdyel. L’opération englobera également 488 logements de type promotionnel public (LPP) au niveau du site "Hayat Regency", en plus de 443 autres unités dont un quota de 284 logements de type promotionnel aidé. A celà s'ajoute un programme à l’actif de l’OPGI : 189 logements à Belgaïd, 95 à El Mouhgoun (Arew) et 45 logements socio-participatifs (30 à Oued Tlélat et 15 à Oran), selon la même source. Cette opération prévoit, en outre, la remise de 78 décisions d’aide à l’habitat rural ainsi que la remise des clefs de 35 logements promotionnels à l’indicatif de l’agence foncière d’Oran. Par ailleurs, il sera procédé à partir du 1er novembre prochain à l’affichage des listes des bénéficiaires de logements publics locatifs à travers plusieurs communes de la wilaya et dont le nombre dépasse 6.800 unités, a-t-on indiqué de même source.