Constantine : Démolition de 62 constructions illicites

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des constructions illicites, les autorités locales de Constantine ont procédé à la démolition de 62 nouvelles bâtisses, lesquelles ont émergé au lotissement El Berda, situé à Djebel El Ouahch, sur les hauteurs de la ville. Selon le communiqué de la cellule d’information et de communication de la wilaya, l’opération, supervisée par le chef de la daïra de Constantine, Azeddine Antri, s’est déroulée dans de bonnes conditions, et a bénéficié d’une couverture sécuritaire de la part des éléments de la Gendarmerie nationale, épaulés dans leur mission par des agents de la Protection civile. Quatorze engins ont été mobilisés pour la réussite de cette entreprise, laquelle a permis de libérer des poches de terrain propriété de l’État, et qui devront être réaffectés à la réalisation de projets de développement local. Pour rappel, le lotissement El Berda, dont la majeure partie a été construite, est quasiment assiégé par le phénomène des constructions illégales qui a connu une recrudescence inquiétante ces dernières années. Des parcelles de terrain ont été vendues par leurs propriétaires à des citoyens qui, sachant pertinemment qu’il leur était impossible d’obtenir un permis de construire, ont vite fait d’y bâtir des maisons individuelles afin de mettre les services de l’Urbanisme devant le fait accompli. Cette situation a entraîné le courroux des habitants du lotissement, du fait que les accès menant à celui-ci avaient été obstrués par les nouvelles constructions, ce qui les avait amenés à opter pour le «système D», et ce en plaçant des buses en béton armé par-dessus le ruisseau séparant leur lotissement de la cité Bachtarzi afin d’accéder à leurs habitations. L’opération de démolition a été décidée à l’issue des procédures administratives d’usage, soit l’établissement d’un procès-verbal suite à l’enquête préliminaire diligentée par les services de l’Urbanisme, et l’envoi de mises en demeure aux indélicats propriétaires, précise-t-on dans le communiqué.

Issam B.