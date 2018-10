Tébessa : Relogement de 80 familles

Pas moins de 80 familles ont bénéficié mardi de logements situés dans une nouvelle cité relevant de la commune d’El Ouenza (60 km au nord de Tébessa) dans le cadre d’une opération de relogement visant à éradiquer les logements construits illicitement et/ou vétustes. L’opération de relogement des familles qui habitaient à la cité «Dhalma» s’est déroulée dans de «bonnes conditions» en présence du chef daira d’El Ouenza par intérim, du président de l’Assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité locale et des services de sécurité. Dans une déclaration à l’APS, le chef de daïra d’El Ouenza par intérim, Abdelmalek Nouisser, a indiqué que cette opération est la deuxième du genre dans cette commune, visant le relogement de 925 familles réparties sur six cités, rappelant que 430 familles d’El Ouenza avaient bénéficié de nouveaux logements en 2016, dans le cadre de cette opération. Abdelmalek Nouisser a ajouté que 54 autres familles seront relogées «dans les prochains jours», alors que 64 autres bénéficieront de nouveaux logements «avant la fin de l’année en cours». De son côté, le président de l’APC d’El Ouenza, Boudjemâa Rezaiguia, a affirmé que les travaux d’aménagement extérieur d’environ 200 logements se poursuivent «avec une cadence accélérée» pour être attribués à leurs bénéficiaires «début 2019». L’édile a également fait savoir que 700 logements sociaux sont actuellement en cours de réalisation dans la même commune.

Des dizaines de citoyens avaient observé le 17 octobre dernier un mouvement de protestation à El Ouenza pour réclamer un logement et améliorer le cadre de vie des habitants de cette commune minière. Des revendications que le chef de l’exécutif local s’était engagé à satisfaire dans «les plus brefs délais».