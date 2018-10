Ville nouvelle de Bouinane : 210 logements distribués aujourd’hui

Près de 22.000 logements de type location-vente (AADL) sont prêts à la distribution au niveau de la ville nouvelle de Bouinane (à l’est de Blida) sur un total de 38.000 unités de cette formule actuellement en réalisation dans cette région, selon l’annonce faite hier par le wali, Youcef Chorfa.

Sur un total de 38.000 logements AADL en réalisation, 22.000 sont prêts à la distribution, suite au parachèvement de leurs travaux d’aménagement externe, constituant généralement une entrave à leur distribution, a indiqué le chef de l’Exécutif dans une déclaration à la presse, en marge de l’inspection des chantiers d’un nombre de projets en réalisation au niveau de cette ville nouvelle. Il a, en outre, fait part de la distribution, à ce jour, de prés de 4000 unités (sur ces 22.000) à leurs bénéficiaires, issus des wilayas de Blida et d’Alger, dans l’attente de l’attribution «graduelle» du restant des unités. M.Chorfa a également signalé la distribution attendue «vers la fin du premier trimestre 2019» de prés de 7.000 logements publics locatifs (LPL), à propos desquels les commissions de daïras sont à pied d’œuvre pour déterminer les listes de leurs bénéficiaires conformément aux conditions stipulées par la loi. Aussi, a-t-il fait l’annonce de la distribution programmée aujourd’hui de pas moins de 210 logements, dont 110 de type promotionnel public à Bouarfa, et 100 destinés à l’éradication de l’habitat précaire à Hammam Melouane (Est de Blida). Durant cette visite d’inspection, le wali s’est rendu sur le chantier de réalisation de points de collecte d’eau (sur 3 km de distance), visant la protection de cette ville du risque des inondations, insistant sur l’impératif de sa réception «dans les plus brefs délais». Le projet, pour lequel une enveloppe de 300 millions de DA a été attribuée, est également destiné à l’irrigation agricole, selon les informations fournies sur place. Le wali a recommandé l’inscription à la réalisation d’autres projets susceptibles de protéger cette ville de Bouinane contre différents autres risques naturels, à l’instar des incendies de forêts, constituant une menace pour la cité d’habitations en réalisation dans la région de Sidi Serhane, sur les hauteurs de cette ville, outre les glissements de terrain. L’opportunité a, également, donné lieu à la visite de projets relevant du secteur éducatif, à propos desquels les responsables en charge se sont engagés à la livraison «à la fin de l’année en cours», de 18 établissement scolaires, sur un total de 38 en réalisation, dont le reste sera réceptionné au «mois d’août 2019», ont-ils promis.