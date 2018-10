Les premiers Jeux paralympiques africains en 2020

Les premiers Jeux africains paralympiques (JAP) auront lieu au premier trimestre de l'année 2020, a annoncé le Comité paralympique africain (APC), lors de la réunion de la 3e session du Comité technique spécialisé de l’Union africaine (UA) sur la jeunesse, la culture et le sport à Alger. L'annonce de l'APC a été faite par le premier vice-président de l'instance, le Marocain Hamid El Aouni, lors de la réunion des experts du Comité technique et sportif de l'UA, dont la séance a été présidée par le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid-Ahmed Selmi. L'organisation des 1ers JAP a été approuvée par le bureau du Comité technique spécialisé de l’UA sur la jeunesse, la culture et le sport. Mais ces Jeux doivent être officiellement entérinés par l'UA en tant qu'événement multi-sportif officiel et qualificatif pour les athlètes paralympiens africains. «Les JAP doivent se tenir tous les quatre ans, durant l'année des Jeux paralympiques internationaux, et les Etats membres de l'UA doivent être encouragés à se porter candidats pour accueillir la première édition prévue au premier trimestre de 2020», ont indiqué les présents à la réunion d'Alger. «Des pays comme l'Afrique du Sud, le Congo, le Maroc et l'Egypte auraient l'intention d'examiner la possibilité d'abriter les premiers Jeux africains paralympiques, pour marquer l'histoire et être le pays donnant une assise à un pareil rendez-vous sportif pour les personnes handicapées», a appris l'APS de source bien informée. Parmi les propositions émises par la session d'Alger, la reconnaissance du Comité paralympique africain en tant qu'organisme légitime de coordination de toutes les questions liées au sport pour les personnes handicapées et la garantie que l'instance africaine soit membre actif au sein du mouvement sportif africain, aux côtés de l'Union africaine, de l'ACNOA (Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique) et l'UCSA (Union des Confédérations sportives d'Afrique). Au chapitre de soutien au handisport, les experts de la 3e session ont appelé les Etats membres de l'UA à prévoir un budget annuel en faveur des activités sportives des personnes handicapées et de leurs Comités paralympiques nationaux. Les recommandations et propositions des experts africains, chargés du sport, ont été lues pour approbation lors de la séance plénière de la 3e session du Comité technique spécialisé de l’UA sur la jeunesse, la culture et le sport, hier en fin d'après-midi au Palais des nations, en présence des autres experts des ministères de la Jeunesse et de la Culture des Etats membres de l’UA.