Solidarité entre les nations : L’Algérie parmi « les plus engagées »

Le Coordinateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a indiqué hier à Alger que l'Algérie «fait partie des Etats membres de l'ONU les plus engagés» dans la promotion de la solidarité entre les nations, dans une allocution à l'occasion de la Journée des Nations unies. «L'Algérie fait partie des Etats membres les plus engagés à promouvoir la solidarité entre les nations et nous la félicitons du rôle déterminant quelle joue au sein des instances des Nations unies pour la paix, la justice et le développement», a notamment dit M. Overvest. Dans ce contexte, M. Overvest a salué «l'attachement de l'Algérie aux valeurs universelles de paix, de justice, d'égalité et de développement promues par la Charte des Nations unies», ce qui démontre, a-t-il soutenu, «un fort soutien au travail de l'ONU». Le responsable onusien a, à la même occasion, souligné qu' «afficher notre attachement à ces valeurs est plus que jamais nécessaire dans un monde où de nombreuses menaces pèsent sur le multilatéralisme». M. Overset, qui est également Représentant résident du Programme de l'Onu (PNUD) en Algérie, a, en outre, indiqué que l'Algérie «s'est distinguée notamment par la proposition de célébrer le ‘‘Vivre ensemble en paix’’ qui a abouti à l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU le 8 décembre 2017, instituant le 16 mai de chaque année ‘‘Journée internationale du Vivre ensemble en paix’’». «La paix, le dialogue, la tolérance et l'entente entre religions et les cultures constituent les principes des Nations unies et de sa charte fondatrice», a-t-il soutenu. M. Overvest a également évoqué le rôle joué par l'Algérie à travers «sa coordination remarquable des initiatives de réformes du système de développement de l'Onu», citant à ce propos l'action de la diplomatie algérienne pour faciliter l'adoption de la résolution 72/279 de l'Assemblée générale pour le repositionnement du système de développement de l'ONU, qui sera effectif à partir de janvier 2019. Cette résolution, a indiqué M. Overvest, vise à «revitaliser notre organisation, renforcer le multilatéralisme et promouvoir plus d'efficacité et d'efficience dans notre appui aux Etats membres en vue de les aider à mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030». M. Overvest a salué également «l'excellente coopération avec le gouvernement algérien au niveau national», indiquant que des progrès «importants» ont été réalisés par l'Algérie en matière de développement économique et social. Il a, dans cet ordre d'idées, souligné que l'Algérie «demeure en tête du continent africain en matière de développement humain en 2017». Dans ce sillage, M. Overvest a réitéré la disponibilité des Nations unies pour «appuyer et mettre au service» de l'Algérie l’ «expertise de toutes les Agences, Fonds et Programmes, pour capitaliser ses acquis, les valoriser et promouvoir un développement durable et équitable». Il a, par ailleurs, annoncé le lancement, d'un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le Comité interministériel de coordination et de suivi des Objectifs de développement durable (ODD). De nombreuses activités visant la sensibilisation aux ODD et l'engagement des parties prenantes dans leur mise en œuvre, dont les premières actions cibleront les médias et la société civile, a-t-il fait savoir.