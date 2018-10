Journée des Nations Unies : L’Algérie a atteint les objectifs du Millénaire pour le développement

«L’Algérie s’enorgueillit d’avoir réussi à atteindre la quasi-totalité des Objectifs du millénaire pour le développement avant terme», a déclaré, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, à l’occasion de la Journée des Nations unies.

Au plan local, l’Algérie continue d’accomplir «d’importants progrès, notamment dans l’éradication de la pauvreté, de la mortalité infantile ainsi que dans la promotion de l’éducation, de la jeunesse, de l’égalité des genres, de l’autonomisation des femmes et de l’environnement», a-t-il souligné dans une allocution.

M. Messahel a expliqué que «l’Algérie s’est appropriée les Objectifs de développement durable (ODD) à travers la prise en charge de la dimension de cette donnée dans le cadre du programme quinquennal 2015-2019 du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en y alignant les priorités nationales». Cet alignement va de pair avec l’adoption en 2016 «du nouveau modèle de croissance économique». Cette nouvelle orientation «ambitionne de mettre le pays structurellement sur la voie de l’émergence, de la diversification et de la transformation de l’économie à l’horizon 2035 par le biais de la relance de la croissance économique», a-t-il affirmé.

Cette nouvelle orientation économique n’a pour objectif que «d’élever la valeur de la personne humaine et la qualité du cadre de vie», a mentionné M. Messahel, qui a mis en exergue l’installation en 2016 d’un comité de coordination regroupant plusieurs départements ministériels, des institutions et des organismes nationaux sous l’égide du ministère des AE, en vue de «consolider le rapport national d’étape 2016-2018 sur le suivi et la mise en œuvre des ODD en Algérie».

Sur le plan mondial, de par ses efforts et sa contribution au renforcement de la coopération pour un monde stable, l’Algérie a réussi à exporter une doctrine politique pour le 21e siècle : le Vivre ensemble en paix. « Notre pays s’est distingué par la promotion de la culture de la paix, de la justice et du développement », a noté le ministre.

Dans ce sens, M. Messahel a salué «l’ambitieuse initiative du SG de l’ONU d’engager un dialogue entre le Système des Nations unies pour le développement et les Etats membres, en vue d’une mise en œuvre effective et efficace de l’Agenda 2030», en assurant que l’Algérie ne ménagera aucun effort pour relever les nombreux défis auxquels le monde est confronté.

Le discours du MAE fait écho du message du SG de l’ONU, M. Antonio Guterres, qui a appelé dans son message à œuvrer pour un monde meilleur. « Nous ne baissons pas les bras, car nous savons qu’en réduisant les inégalités, nous faisons progresser l’espoir et les opportunités, ainsi que la paix à travers le monde», dit-il.

Il convient de signaler que la Journée commémore l’anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations unies en 1945. Avec la ratification de ce document fondateur par la majorité de ses signataires, y compris par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, les Nations unies ont officiellement pris naissance.

L’Algérie a procédé à la signature du Cadre de coopération stratégique qui, faut-il le signaler, est aligné sur le plan quinquennal en cours (2016-2020) pour mieux coordonner les efforts communs. La coordination opérationnelle de l’action du Système des Nations unies est le cadre de coopération stratégique préparé conjointement avec le gouvernement algérien.

Tahar Kaidi