Conseil d’affaires algéro-mauritanien : Signature de 9 accords de coopération dans plusieurs domaines

9 accords de coopération ont été signés, mardi à Nouakchott, en marge de la 2e session du conseil d’affaires algéro-mauritanien, et devront donner un saut qualitatif à la coopération et au partenariat économiques entre les deux pays. La cérémonie de signature de ces accords a eu lieu en présence du ministre du Commerce, Saïd Djellab, et son homologue mauritanienne, la ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ainsi que des ministres mauritaniens des Finances et des Affaires étrangères et des hommes d’affaires des deux pays. Ces accords concernent les secteurs des transports, de l’industrie, de la santé, de la mécanique, des produits cosmétiques, de l’industrie alimentaire, de l’hygiène et sécurité et autres domaines liés à la commercialisation, à l’environnement, à la métallurgie, à l’industrie automobile et aux communications. L’accord relatif à la coopération dans le secteur de l’industrie automobile permettra aux deux parties de lancer la commercialisation de la première voiture de fabrication algérienne de marque «KIA Algérie» en Mauritanie. A cette occasion, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a précisé que l’intensification des rencontres en cette période se veut un acquis pour les deux parties, mettant en avant l’impératif de poursuivre les projets convenus lors des précédentes occasions en les renforçant par de nouveaux accords. Il a souligné, à ce propos, l’attachement du gouvernement à booster la coopération économique bilatérale pour parvenir durant les prochaines années à de grands projets d’investissement qui jetteront les bases d’un partenariat structurel durable susceptible de porter le volume des échanges commerciaux et la coopération économique au niveau des relations politiques des deux pays. «Nous sommes persuadés que ces démarches seront couronnées par des projets concrets sur le terrain», a-t-il soutenu, mettant l’accent sur la disponibilité de son secteur à examiner toutes les propositions et préoccupations soulevées par les hommes d’affaires mauritaniens et algériens. Les structures du Conseil d’affaires algéro-mauritanien ont été installées hier sous la présidence du secrétaire général de l’Union nationale du Patronat Mauritanien (UNPM). Les membres du Conseil d’affaires algéro-mauritanien ont convenu de la désignation d’un représentant du conseil à Alger et d’un autre représentant en Mauritanie pour coordonner l’action au sein de ses structures. Le Conseil d’affaires algéro-mauritanien avait tenu sa première rencontre l’année dernière, sans parvenir à installer ses structures ou à définir ses missions. Les membres du conseil ont évoqué, durant la réunion, les défis relatifs au transport terrestre des marchandises, à l’appui logistique en matière de transport, aux avantages liés à la distribution, outre les problématiques portant sur le change des monnaies algérienne et mauritanienne pour faciliter le commerce entre les deux pays à travers la mise en place de mécanismes de coopération entre la Banque d’Algérie (BA) et la Banque centrale de Mauritanie. Ils ont évoqué également la problématique des droits douaniers pour les opérateurs qui atteignent 60 à 70 %. Dans ce cadre, il a été procédé à la création d’une commission chargée de l’examen de l’accord préférentiel algéro-mauritanien.

Cette commission a tenu sa première réunion en présence du ministre du Commerce et de son homologue mauritanienne, outre des responsables des deux pays et des opérateurs économiques. La réunion sera suivie d’une série de rencontres régulières pour tenter de parvenir à un accord sur les différents points contenus dans l’accord préférentiel, indiquent les responsables du Conseil d’affaires algéro-mauritanien. Des rencontres bilatérales entre les entreprises des deux pays ont été organisées avec la participation de plus de 50 entreprises algériennes et plus de 30 entreprises mauritaniennes, notamment celles activant dans le domaine de la distribution. Ces rencontres ont porté sur l’examen des moyens susceptibles de coordonner l’action entre les entreprises et de faciliter les opérations de transport et de distribution.



Nouvelle dynamique économique



Le ministre du Commerce a insisté, mardi, lors de l’ouverture de l’Exposition de la production algérienne, sur le déploiement d’une nouvelle dynamique de son secteur à travers diverses manifestations économiques à l’étranger. Cette nouvelle dynamique, a expliqué le ministre, a permis à l’Algérie d’accéder à plusieurs marchés internationaux, tels que ceux de Washington, de Belgique et de Mauritanie. Cette opération se poursuivra jusqu’à la fin de l’année en direction des marchés du Qatar, du Gabon et de la grande foire commerciale panafricaine. Ces manifestations seront clôturées à la fin de l’année par l’Exposition de la production nationale à Alger. Selon M. Djellab, tous ces efforts sont déployés en application des recommandations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui insistent sur la nécessité de s’orienter vers le marché africain et la coopération avec les pays voisins afin de fournir tous les outils permettant la réussite des échanges économiques et le développement des régions frontalières. Et selon le ministre, cette exposition constituera un moyen de développement des échanges commerciaux et la réalisation de l’intégration économique à travers les investissements.

Le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement de développer la coopération économique et le soutien des actions dans ce sens pour atteindre durant les prochaines années la réalisation de grands projets d’investissement renforçant la coopération entre l’Algérie et la Mauritanie. Ceci hissera, a-t-il dit, le niveau des échanges commerciaux à celui des relations existant entre les deux pays. «Nous sommes confiants que ces vœux seront concrétisés sur le terrain», a ajouté le ministre, réaffirmant que son secteur est prêt à étudier toutes les préoccupations exprimées par les hommes d’affaires mauritaniens et algériens. Concernant l’Exposition de la production algérienne, le ministre a signalé qu’elle a fait connaître la diversité de la production nationale. Selon le ministre , l’Exposition a connu un franc succès quant au volet de la coopération entre les deux pays, au vu du nombre important d’accords signés et de l’afflux des citoyens et opérateurs économiques. Son homologue, Mme Khadija Mebarek Fall s’est félicitée, lors de l’ouverture de l’Exposition, de la coopération économique entre les deux pays et le renforcement de leurs relations commerciales. Elle a souligné la diversité des produits et le nombre des entreprises, preuve de la qualité des relations bilatérales qui concrétisent l’intégration économique entre le Maghreb et les autres régions d’Afrique. La ministre a poursuivi son propos en soulignant les relations fraternelles et de bon voisinage entre les deux pays. M. Djellab, Mme Khadija Mebarek Fall et le ministre mauritanien des Finances ont effectué une tournée de l’Exposition et ont fait halte devant les stands de nombreuses entreprises nationales. La délégation ministérielle a notamment marqué plusieurs haltes devant les produits agro-alimentaires, les matériaux de construction, les produits électroménagers et électroniques ainsi que les produits de l’industrie chimique et autres qui ont captivé les visiteurs mauritaniens.



Élargissement des échanges commerciaux



Le président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Zeine El Abidine Ould Cheikh, a affirmé, dans une déclaration à l’APS, à Nouakchott, l’importance des conventions conclues entre les entreprises des deux pays et leur rôle dans l’élargissement des cadres des relations et des échanges commerciaux.

A cet effet, une délégation importante, composée de 50 hommes d’affaires (30 Algériens et 20 Mauritaniens), se rendra à Nouadhibou aujourd’hui pour visiter la zone-libre et explorer les opportunités d’investissement. Le président de la zone-libre donnera des explications détaillées sur les opportunités d’investissement dans cette région, en sus de l’organisation de rencontres B2B entre les hommes d’affaires algériens et mauritaniens. Selon M. Ould Cheikh, l’ouverture du nouveau poste frontalier Mustapha-Ben-Boulaïd permettra d’opérer une véritable relance commerciale entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, de la métallurgie et du gaz, notamment après la découverte de quantités importantes de gaz en Mauritanie. Evoquant les missions du Conseil d’affaires algéro-mauritanien, M. Ould Cheikh a mis l’accent sur la nécessité de fournir davantage d’efforts en vue de promouvoir les relations bilatérales. «Nous avons créé un Conseil d’affaires algéro-mauritanien qui regroupe 31 hommes d’affaires des deux pays, afin de booster la coopération bilatérale dans les différents domaines économiques», a-t-il soutenu.

Le Conseil est chargé du suivi de la mise en œuvre de toutes les conventions conclues mardi ainsi que du contrôle des différents obstacles dressés dans ce domaine, en vue de leur levée. La partie mauritanienne souhaite bénéficier de l’expérience algérienne dans le secteur de la pêche en Mauritanie, une activité qui était développée en 1983, puis elle a connu une récession, a précisé la même source.