M. Djellab reçu par le président mauritanien

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a été reçu, hier à Nouakchott, par le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, avec lequel il s'est entretenu sur les moyens de renforcement de la coopération bilatérale, en vue de la hisser au niveau des relations politiques, historiques et de bon voisinage qui lient les deux pays frères.

Lors de cette rencontre, le président mauritanien a fait part de ses orientations visant à booster et à renforcer les relations de coopération économique et à intensifier les échanges commerciaux au mieux des intérêts des deux pays. Le chef de l'Etat mauritanien a mis en exergue l'importance du poste frontalier terrestre Mustapha-Ben-Boulaid à Tindouf, estimant que «ce passage est susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives d'intégration économique entre les deux pays». Par ailleurs, M. Djellab a transmis au président mauritanien les salutations fraternelles du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, soulignant l'intérêt particulier accordé par le Président Bouteflika à la coopération économique entre les deux pays frères.

Le ministre algérien a présenté au président mauritanien un exposé des festivités de la Foire des produits algériens organisée à Nouakchott jusqu'au 29 octobre, avec la participation de 170 entreprises algériennes. A cette occasion, le ministre a salué l'intérêt accordé par les opérateurs économiques mauritaniens à cette manifestation et à la conclusion de partenariats avec leurs homologues algériens dans différents domaines. M. Djellab avait été reçu au palais de la présidence mauritanienne en présence de la ministre mauritanienne du Commerce, Mme Khadidja Ben Emebarek Fall, et l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Ibrahim Kheddoudi.