Sétif : Le gaz dans 600 foyers à Ouled Maïza

L’alimentation en gaz naturel de populations de contrées éloignées n’est pas sans constituer une préoccupation majeure des responsables. Le taux de couverture dépasse déjà les 95% dans bien des communes montagneuses. Le wali, Nacer Maskri, a procédé dans la commune de Dehamcha à la mise en service du gaz naturel dans 600 foyers, 400 sur les hauteurs de Ouled Maïza et 220 autres au cœur de cette zone montagneuse d’El Mroudj.

Les nombreux citoyens ont fêté l’événement et ont exprimé leur profond sentiment de satisfaction au moment où cette aspiration devenait enfin réalité pour toutes ces populations que voici libérées du calvaire de la bonbonne de gaz, son coût excessif en hiver ainsi que tous les désagréments causés à d’autres par le bois ou le charbon.

Un acquis qui s’ajoute à tant d’autres réalisés dans le cadre de la densification sur le budget de wilaya avec pas moins de 200 milliards dégagés entre 2014 et 2018 pour consolider les investissements d’envergure consentis par l’état au titre des différents programmes. Avec de telles réalisations le taux de couverture de la commune de Dehamcha qui est établi à 72% atteindra 98%.

Le wali qui s’est entretenu longuement avec les citoyens de ces zones montagneuses, s’est rendu dans les localités de Mentanou et Bouchame où il a lancé les travaux de raccordement au gaz naturel de 2.400 foyers pour un montant de 27 milliards de centimes.

Autant d’acquis qui placent la wilaya de Sétif en tête du peloton et permettent à toutes ces communes au-delà de l’impact social produit d’impulser aussi le volet économique et partant, s’ouvrir à l’investissement générateur de richesse et d’emploi.

F. Zoghbi