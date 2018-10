Fourniture d énergie électrique : Nette amélioration

Le président-directeur général (PDG) de la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), Mohamed Arkab, a indiqué hier à Constantine qu’une «nette amélioration de la fourniture de l’énergie électrique a été enregistrée ces dernières années en Algérie». «Les programmes de développement affectés au bénéfice des différentes wilayas depuis janvier 2015 ont permis de réduire, de manière significative, les coupures d’électricité signalées particulièrement durant l’été», a précisé le même responsable au cours d’une conférence de presse tenue dans un hôtel de la ville, à l’issue d’une séance de travail avec les cadres de Sonelgaz de la région Est du pays. M. Arkab a, dans ce contexte, souligné que plus de 300 nouveaux postes de transformation électrique ont été installés au titre de ces programmes dans l’ensemble des régions du pays entre 2015 et 2017, attestant que ces équipements ont contribué à porter le taux de couverture de cette énergie à l’échelle nationale à 99%. Il a également indiqué que 2.000 projets de raccordement au réseau électrique d’une centaine de pôles urbains sont actuellement en cours de réalisation à l’échelle nationale. La réception de ces opérations, a-t-il affirmé, «permettra de renforcer la sécurisation de l’alimentation électrique dans les wilayas du pays et contribuera, dans le futur, à améliorer la qualité de service». «Notre objectif à court terme est d’améliorer la qualité de services et de renforcer le réseau de distribution pour satisfaire la demande croissante dans les différentes wilayas du pays, dans divers secteurs à l’instar des secteurs industriel et agricole», a-t-il encore détaillé. «L’Algérie produit actuellement 18.000 MGW d’électricité et couvre l’ensemble de la demande nationale», a ajouté le PDG de Sonelgaz, rappelant que l’objectif du groupe qu’il dirige est d’accroître cette production à

20.000 MGW et d’en exporter vers les pays voisins. La stratégie de développement du groupe Sonelgaz, l’amélioration de la qualité de service et la formation continue des cadres, des techniciens et agents du groupe, ont été parmi les thèmes débattus au cours de cette rencontre.