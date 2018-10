Développement du Sud : L’engagement socio-économique de Sonatrach

«La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est très engagées pour participer à l’effort national de mise en valeur des régions du Sud». Un engagement ainsi réaffirmé par M. Fethi Arabi, un des conseillers du PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, lors de la visite effectuée par ce dernier lundi dernier dans la wilaya Ouargla. M. Arabi s’est exprimé lors d’une rencontre brainstorming traitant des œuvres sociales organisée par la division de Sonatrach de Haoudh Berkaoui (30 km du chef-lieu d’Ouargla), en présence des représentants des sections des autorités locales, des représentants des sections syndicales du groupe, des notables des régions. «Sonatrach est un acteur majeur dans la démarche nationale de développement socio-économiques dans le sud du pays» fera savoir d’entrée le même intervenant, indiquant que quelque 25.000 employés de Sonatrach et 50.000 salariés relevant de ses différentes filiales sont concentrés dans le sud du pays. Il souligne aussi que de 2013 à 2018, la compagnie des hydrocarbures a signé quelque 38.000 contrats d’embauche qui ont généré quelque 112.000 emplois directs dans les biens et services dans les régions du Sud.

Il met l’accent, en outre, sur le fait que le recours à la sous-traitance avec les différentes entreprises opérant au niveau de cette même région est l’une des options à la fois privilégiées et promues. Idem pour ce qui est du soutien à l’activité industrielle, l’organisation de sessions de formations au profit des jeunes du Sud, notamment dans les domaines liés au traitement de l’eau et autres métiers inscrits sur la liste des besoins de Sonatrach engagée, faut-il le rappeler, dans une nouvelle stratégie de redéploiement SH 20-30 inscrite à l’horizon 2030. Dans cette même optique, le PDG du groupe a fait part, à l’occasion de son engagement à recruter les 20 meilleurs diplômés sortant de l’université d’Ouargla.

Autre annonce, ne manquant pas d’importance, faite par M. Ould Kaddour, c’est la dotation financière pour permettre le financement à 100%, de la réalisation d’un projet de complexe polyvalent en faveur de la population de Ouargla. Il sera doté aussi bien d’équipements médicaux pour une prise en charge optimisée des malades que de plusieurs infrastructures culturelles, sportives et de loisirs.

«Sonatrach envisage en outre, de doter très prochainement sept wilayas du Sud de scanners spécialisés», a également affirmé son PDG, assurant que le personnel médical qui sera chargé de la gestion de ces équipements de hautes performance seront également recrutés par la compagnie.

On apprendra par ailleurs de M. Arabi que dans le sillage de la promotion de la stratégie sociétale de l’entreprise conformément à la norme ISO 26 000, celle-ci porte également sur des actions de préservation de l’environnement du Sud.

Dans ce cadre, quelque 20 000 arbres ont déjà été plantés dans la wilaya d’Adrar, informe le même responsable. Autant d’action qui sont donc menées par la compagnie Sonatrach en faveur des populations des localités du Sud en faveur du développement de leur territoire, confirmant ainsi sa vocation d’entreprise citoyenne.

Par ailleurs, les relations qu’entretient la direction de la compagnie avec les structures syndicales ont été qualifiées «d’excellentes» par le PDG, M. Ould Kaddour. Dans ce cadre, celui-ci rappellera que les travailleurs, les retraités de Sonatrach et leur ayants droit ont bénéficié d’un système de tiers payant qui leur assure une prise en charge médicale à hauteur de 80%. La mise en application de ce système s’est traduite par la signature de 66 conventions avec les structures médicales réparties à travers le territoire national, et ce, pour un montant global dépassant les 10 milliards de dinars.

Karim Aoudia