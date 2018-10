Météo Algérie : Appel à l’utilisation de la « Carte vigilance »

Météo Algérie a multiplié les efforts pour protéger les citoyens en mettant en place un nouveau système de vigilance, disponible gratuitement sur Internet et sur Androïd, permettant, aux usagers d’avoir un accès direct sur la situation météorologique dans 48 wilayas.

L’importance de vulgariser l’usage du nouveau système avait fait l’objet, récemment à Alger, d’une journée d’études au siège de l’Office national de la météorologie (ONM) de Dar-El-Beida, sur la thématique, Carte de vigilance : outil d’aide à la sécurité, la prévention et l’anticipation.

Le système d’alerte précoce sur les dangers météorologiques et leur évolution a été lancé officiellement le 23 mars 2017 par le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane. Ce produit vise à remplacer graduellement les bulletins météorologiques spéciaux (BMS) émis à chaque fois qu’un phénomène dangereux est susceptible de dépasser un certain seuil, indiquent les responsables de l’ONM. Ce système est basé sur trois niveaux de vigilance actualisés à 6h et 17h. En cas d’évolution rapide d’un phénomène climatique, des mises à jour complémentaires peuvent être réalisées à mesure que les prévisions se précisent. La précocité des alertes constitue un fondement majeur de la prévention des catastrophes car pouvant sauver des vies et réduisant les pertes matérielles. Le directeur du Centre climatologique national (CCN) a rappelé que l’Algérie n’est pas sujettes à des phénomènes climatiques dangereux. Le directeur du Centre national de prévision météorologique, M. Bachir Hamadache, a mis en exergue le fait que Météo Algérie occupe une place privilégiée dans la région. «Nous sommes les leaders en termes de carte de vigilance dans la zone arabe et les informations météorologiques d’Afrique du Nord sont collectées par l’institution», dit-il. Il a affirmé que « Météo Algérie est membre d’un consortium euro-méditerranéen ALADIN regroupant 16 pays et ayant pour but d’échanger les informations».

L’ONM établit des prévisions conformément aux normes internationales en recourant à des moyens technologiques de dernière génération permettant d’atteindre un taux de précision avoisinant 80%.

Sami Kaïdi