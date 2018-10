Campagne de don de sang de la DGSN : 15.000 poches récoltées chaque année

Les services sanitaires de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) ont récolté un peu plus de 100.000 poches de sang depuis le lancement de la campagne de don de sang en 2008 dont plus de 63.000 ont été récupérées durant la période de 2014 à 2018.

Tel est le bilan établi par les services des affaires sociales de la DGSN, a-t-on appris auprès du responsable de la communication, en marge du lancement, dimanche dernier, de la 3e phase de la campagne de don de sang qui prendra fin demain. Cette initiative, dont le coup d’envoi a été donné par l’inspecteur général de la DGSN, Mohamed Tahar Hachichi, au niveau de l'hôpital les glycines, a été organisée par la police algérienne dans tous ses services à travers le territoire national en collaboration avec l’Agence nationale du sang (ANS) et la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS).« De l’AOP au contrôleur de police, tous les policiers et les services sont concernés par cette campagne qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement agent de police-citoyen mais aussi de la politique de proximité adoptée par la DGSN pour être à l’écoute du citoyen à tout moment», a indiqué le représentant de la DGSN. « Nous récoltons en moyenne 15.000 poches de sang chaque année que nous remettons aux établissements hospitaliers en guise d’aide et de solidarité avec les citoyens, surtout lorsqu’on sait que le sang est une denrée rare», expliquera-t-il. Il ajoutera que tous les médecins et les infirmiers des établissements de santé relevant de la sûreté nationale sont mobilisés pour cette campagne comme ce fut le cas pour les deux premières étapes de cette année lancées en mars dernier et en juin à l’occasion de la Journée mondiale du don de sang. «toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de cette opération humanitaire à la quelle prennent part annuellement les agents, cadres et fonctionnaires de la Sûreté nationale qui font don de leur sang pour alimenter les hôpitaux en cette substance vitale», dira le chargé de la communication à la Direction de la santé et de l'action sociale.

Pour sa part, le directeur de l'administration générale à l'ANS, Samir Houma, a indiqué qu'une coordination a été menée avec l'agence pour faire de cette campagne une réussite, appelant les citoyens en bonne santé, âgés entre 18 et 65 ans, à se rendre aux centres de transfusion sanguine au niveau des hôpitaux ou places publiques pour faire don de leur sang et contribuer ainsi à la consécration de cette culture dans la société.



Près de 40.000 poches de sang collectées à Alger durant le premier semestre 2018



Il y a lieu de noter que la collecte de sang dans la wilaya d’Alger pour le premier trimestre de l’année en cours est près de 40.000 poches de sang. C’est ce qu’a été annoncé par la chef du Bureau de la régulation des produits pharmaceutiques à la Direction de wilaya de la santé et de la population.

Dans une déclaration à l'APS, la chef du Bureau de la régulation des produits pharmaceutiques, Imadalou Nassima, a précisé que la quantité collectée durant le premier semestre de l'année en cours (de janvier à juin 2018) avait atteint près de 39.328 poches au niveau des centres de transfusion sanguine fixes et mobiles des établissements publics hospitaliers d'Alger.

La quantité de sang collectée durant la période susmentionnée a connu un "léger" recul par rapport à la quantité collectée durant la même période de l'année écoulée (plus de 47.004 poches de sang), en raison des grèves déclenchées par les médecins résidents, a fait savoir l'intervenante. Cette quantité a été collectée grâce aux opérations de dons de sang bénévoles organisées par l'Agence nationale du Sang (ANS), en coordination avec la Direction de la santé et de la population d'Alger et de la participation de plusieurs associations à caractère social et humanitaire, d'instances publiques et des donneurs de sang.

Les opérations de don de sang bénévoles, lancées depuis le début de l'année en cours et supervisées par un staff médical, paramédical et technique, étaient "acceptables" dans l'ensemble, eu égard à la quantité collectée, a relevé la responsable qui a estimé que cette quantité était "stable", ce qui permettra de renforcer le stock de sang dans les établissements publics hospitaliers de la wilaya d'Alger.

Mme Imadalou a rappelé que 7.808 donneurs réguliers dont la capacité de faire un don de sang a été confirmée à l'issue d'analyses médicales, 11.202 donneurs non réguliers et 19.618 donneurs familiaux ont été recensés durant le premier semestre 2018 au niveau des 16 centres et l'unité de transfusion sanguine d'Alger.

Elle a révélé, par ailleurs, que près de 60.000 poches de sang avaient été collectées durant 2017, faisant état de 6.822 donneurs réguliers, 19.503 occasionnels et 29.833 donneurs familiaux.



Afin d’assurer l’alimentation continue de la banque du sang



Tout en insistant sur les campagnes de dons de sang organisées à l’occasion de la journée nationale des donneurs de sang, coïncidant avec le 25 octobre, la responsable des activités sanitaires, Dr. Bourkich Nadia, a fait état de l'élaboration, par l'ANS, en collaboration avec la Direction de la Santé de la wilaya d'Alger et la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS), d'un programme de coopération avec les centres de transfusion sanguine (CTS) relevant des établissements publics hospitaliers dont la mise en œuvre a été lancée en début de semaine, englobant notamment l'organisation d'opérations intensives de bénévolat.

Dr. Bourkich a indiqué, dans ce sens, qu'il sera procédé lors de cette opération, à laquelle tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés, en coordination avec les instances compétentes, à l'organisation de campagnes de don de sang auprès des employés et cadres du groupe Algérie Télécom à travers ses différents sièges à Alger, outre l'organisation d'une campagne de don de sang au profit des cadres et employés de la wilaya d'Alger et ce durant la période allant du 1er au 10 novembre prochain.

Organisée chaque année par l`ANS en collaboration avec la Direction de la Santé de la wilaya d'Alger et en coordination avec les différents établissements et instances publics, ainsi que les associations de la société civile, cette campagne de don de sang vise à répondre aux besoins en sang des services des urgences, de la gynécologie-obstétrique, de la pédiatrie et de la chirurgie, en plus des services chargés de l'hémophilie.

A ce titre, Dr. Bourkich a mis l'accent sur l’importance de la sensibilisation des citoyens quant au don de sang, tout en les encourageant à devenir des donneurs réguliers, pour assurer l’alimentation continue de la banque du sang.

Mohamed Mendaci /Aps