Solidarité : Le geste du cœur de La Radieuse

La Radieuse, fidèle à ses traditions de charité, a rendu visite à une famille, dont le père est décédé depuis 12 ans. Mère-courage, c’est Aïcha, 80 ans, qui vit avec ses 6 enfants, retardés mentaux (Benaïssa 56 ans, Kada 53 ans, Djamila 46 ans, Mohamed 46 ans, Asma 40 ans et Fatiha 36 ans), dans une bicoque, au flanc de la montagne d’El- Ançor, à Oran. C’est là que l’association lui a rendu une visite de solidarité et de soutien. La famille Gourari n’a même pas le strict minimum, que ce soit au niveau de l’alimentation, de l’habillement, de téléviseur ou de choses qui nous paraissent des plus banales. C’est dans un geste humain que le président de la Radieuse, Chafi Kada, accompagné de Hansal et de Benchiha, a remis une aide financière à Mme Gourari, ainsi que des vêtements, un téléviseur et des produits de nettoiement. Par aillleurs, d’autres bienfaiteurs ont décidé d’entreprendre des travaux de rénovation de cette baraque, afin de la rendre habitable, et ce avant l’arrivée de l’hiver.