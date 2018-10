Promotion et protection des droits de l’enfant : Installation du Réseau de la société civile

La déléguée nationale, présidente de l’Instance nationale de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Cherfi, a annoncé, hier à Alger, la mise en place du Réseau de la société civile pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, composé de 30 associations nationales et locales activant dans ce domaine. Intervenant, lors des travaux d’une rencontre sur le réseautage avec la société civile pour la protection de l’enfance, Mme Cherfi a indiqué que ce réseau aura «un rôle important» dans le renforcement du travail de proximité à même de jeter les ponts de coopération entre les différents acteurs en la matière, soulignant que Mme Nouara Saâdia Djaâfar a été choisie comme présidente d’honneur de ce réseau. Les membres du réseau avaient déjà participé à plusieurs sessions de formation sur les domaines de la promotion et de la protection de l’enfance organisées récemment par l’Instance, a fait savoir la déléguée nationale, ajoutant que les portes du réseau demeuraient ouvertes, et ce pour consolider le travail de terrain dans le domaine de la prise en charge «efficace» de l’enfance, notamment en termes de mécanismes de protection à travers la diffusion de la culture du signalement de tout ce qui porte préjudice aux droits de cette frange de la société. Par ailleurs, la même responsable a fait état de plus de 600 signalements reçus par son instance depuis le lancement du numéro vert «1111» en avril dernier, et de 3.000 à 5.000 appels, majoritairement des demandes d’orientation ou de renseignements relatives à l’enfance ou aux missions de l’instance. Pour sa part, Mme Nouara Djaâfar a mis en avant le rôle de la société civile dans la mise en œuvre des politiques et des programmes liées à la promotion de l’enfance par le travail de proximité, insistant sur l’importance de «la coordination des efforts» entre les différents intervenants dans la prise en charge de cette catégorie avec les mécanismes d’évaluation et de suivi. À cette occasion, la même intervenante a souligné le rôle des associations en matière de sensibilisation et d’accompagnement au profit des différentes catégories, étant « l’intermédiaire» qui assure la liaison avec les pouvoirs publics, «partenaire important» qui contribue à l’identification des besoins et de signalement des préoccupations en vue d’assurer une prise en charge efficace. Pour leur part, les participants à cette rencontre qui a regroupé des représentants de 60 associations et de quelques départements ministériels en charge de l’enfance, ont préconisé la mise au point de mécanismes de coordination entre l’ONPPE et la société civile, en œuvrant au développement de l’action préventive et à la mise en place d’un guide pratique en vue d’intervenir dans le domaine de la protection de l’enfance et de la consolidation des mécanismes visant l’encouragement d’équipes composées d’éducateurs au sein des quartiers, la mise en place d’un système informatique, via la création d’un site électronique regroupant les différentes données et les réalisations accomplies dans le domaine de l’enfance en Algérie.