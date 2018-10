Lutte contre le cancer : Installation d’un comité de dépistage et de prise en charge

«Le rapport mondial du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) relève que les données du cancer de l’Algérie sont classées comme données de haute qualité.

Sur plus de 40 millions d’habitants recensés en 2016, nous avons enregistré 41.948 nouveaux cas, ce qui donne un taux brut d’incidence nationale de 103.3%.» Tel est le constat alarmant dressé, hier, par les spécialistes présents à la quatrième rencontre annuelle des membres du Réseau national des registres de cancer, organisée à l’hôtel El-Aurassi.

Ces spécialistes et experts médicaux ont affirmé que désormais, les cancers font partie des pathologies dominantes en Algérie. «Les données de l’incidence de cette pathologie confirment que la progression de cette maladie est inéluctable, avec une prédominance du cancer colorectal chez l’homme et celui du sein chez la femme.» À cet effet, il a été souligné l’impératif de disposer de données fiables relatives aux cancers afin d’assurer une meilleure prise en charge. Face à cette situation, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient de signer une décision d’installation d’un comité national de dépistage et de prise en charge des malades du cancer. «Les membre de ce comité seront chargés d’élaborer les cahiers de charges par rapport au dépistage de chaque cancer, et détermineront les moyens qu’il faut mettre en place au niveau des différentes wilaya afin de renforcer l’opération de dépistage au niveau local», a annoncé le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au niveau du ministère. En effet, Dr Djamel Fourar a indiqué que ce comité va statuer, dans une première étape, sur les cancer les plus fréquents dans le pays, à savoir le cancer du sein, du colorectum et le col de l’utérus. «Le dépistage est d’ores et déjà lancé dans cinq wilayas-pilotes, dans l’attente de le généraliser dans les plus brefs délais sur l’ensemble du territoire national», a-t-il dit.

Une décision qui a eu l’heur d’être très bien accueillie par les spécialistes, convaincus de son efficacité sur les court et moyen termes. «Cette décision ne fera que consolider davantage le travail que nous menons au quotidien dans le cadre des registres des cancers», a-t-il dit.

Par ailleurs, le professeur Hammouda, qui gère le registre du cancer de la région du centre et sud-centre du pays, et qui couvre 13 wilayas, a fait savoir que «le réseau a atteint un taux de couverture de près 91% (86% réseau Est, 100% réseau Centre et 85,7% réseau Ouest)». «Si ce réseau est pérennisé et consolidé, il peut nous mettre au niveau des régions du monde les mieux couvertes, à savoir les USA et le Canada», a-t-elle dit, tout en affirmant que sur «le plan de la qualité, ces registres sont fiables et validés».

Elle a affirmé, dans ce sens, que le registre du cancer de la population est un outil indispensable dans la surveillance épidémiologique des cancers. «C’est un moyen de collecte, de stockage et d’interprétation des données relatives aux malades atteints de cancer. Le but de cette rencontre et de mettre en place des registres du cancer validés, et de fournir des données d’incidence fiables, avec des projections nationales», a-t-elle dit.

Ce registre constitue également un maillon essentiel du système d’information sanitaire et a pour objectif de déterminer l’incidence des cancers, la tendance de la maladie, le mode d’apparition, la survie, l’évolution et la répartition géographique.

Il faut dire que longtemps, les professionnels de la santé ont formulé la nécessité de développer ces registres, certains sur des initiatives personnelles, les registres du cancer ont été lancés pour être même rehaussés à un niveau international, à l’image des registres de Sétif, d’Alger et d’Oran. Pour accompagner la pérennité de ces registres, renforcer les registres existants et généraliser à l’ensemble des wilayas du pays, l’arrêté n° 22 du 18 février 2014 est venu renforcer cette activité et l’institutionnaliser, appuyé en cela par le plan cancer 2015-2019, dans son axe stratégique no 6.

Lors de cette rencontre, les spécialistes ont pu identifier quelques contraintes locales et régionales dans la mise en places des registres, notamment le problème de manque de ressources humaines qualifiées, sa formation, la difficulté d’accès aux services hospitaliers, pour le recueil des données, la difficulté de récupération des données de causes de décès dans la wilaya, pour consolider les chiffres du registre.

Enfin, les experts et spécialistes présents ont appelé à l’élaboration de feuilles de route en fonction des objectifs ciblés, pour atteindre un taux de couverture d’enregistrement du cancer de 100% pour l’ensemble des régions du pays, en 2019.

Sarah A. Benali Cherif