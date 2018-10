Anniversaire : Radio-Sétif fête ses 26 ans

Vingt-six ans se sont déjà écoulés depuis que Radio Sétif a commencé à émettre un certain 10 octobre 1992 sur la fréquence 90.4 FM. Elle continue de gagner du terrain et couvrir aujourd’hui un bassin de population de près de 6 millions d’habitants.

C’est dans la même ambiance qui a de tout temps prévalue à Radio Sétif et un climat marqué par bien des avancées enregistrées ces dernières années que les responsables, journalistes, animateurs et animatrices de cette radio ont fêté cette année le 26e anniversaire de cette radio qui est restée constamment à l’écoute de ses auditeurs.

Une cérémonie d’autant importante qu’elle a été rehaussée par la présence du wali Nacer Maskri, les autorités locales et de fidèles auditeurs venus partager cette joie et dire l’impact de cette radio. A ses débuts, Radio Sétif émettait pendant 3 heures à partir de deux bureaux de la maison de la culture Houari-Boumediene avant de gagner un espace plus large de 4 bureaux à Ain Tebinet, à la sortie est de la ville, où son volume de diffusion est monté à 8 heures par jour pour s’installer, quelques années plus tard, dans le confort d’un siège flambant neuf au boulevard de l’ALN.

Ce nouveau siège, édifié en R+3, doté de toutes les commodités nécessaires et inauguré par le président Abdelaziz Bouteflika, donna plus d’aisance, de tonus et d’imagination aux travailleurs de cette radio dont le volume horaire de diffusion montera encore pour atteindre aujourd’hui 18 heures, à la grande satisfaction de ses auditeurs qui n’en demandaient pas tant.

Une nouvelle dynamique qui s’inscrit de plain-pied dans la volonté de la direction de la Radio Algérienne et du ministère de la communication de porter au plus loin et dans les coins les plus reculés l’effet magique de cette radio en agissant davantage sur le contenu des programmes et leur diversité. Radio Sétif, grâce au dynamisme de ses responsables et la disponibilité de toutes ses composantes, est devenue un partenaire incontournable dans le domaine de la proximité et l’interactivité.

Ahmed Hamache, le directeur de cette radio, interviendra justement pour rappeler toutes ces avancées qui ont permis à cette radio d’être aujourd’hui le trait d’union entre le citoyen et les pouvoirs publics, en allant au contact des populations dans ces zones montagneuses, mais aussi ces grandes cités urbaines, le tout mis en symbiose dans une feuille de route aussi utile qu’agréable à écouter.

Le wali félicitera, à cette occasion, les responsables, journalistes, animateurs et travailleurs de cette radio pour les efforts qu’ils consentent dans la réalisation d’une grille de programmes qui fait de la proximité un élément majeur et s’inscrit de ce fait dans un environnement conforme aux aspirations de l’auditeur. Une radio que le chef de l’exécutif de wilaya ne manquera pas de qualifier, dans ses dimensions d’information et d’animation, de maillon fort dans l’accompagnement de la dynamique du développement local et de trait d’union entre le citoyen et les pouvoirs publics.

